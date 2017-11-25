На Украине проходят мероприятия в память о жертвах голодоморов

На Украине в субботу проходят общенациональные мероприятия ко Дню памяти жертв голодоморов. На зданиях государственных учреждений, предприятий и организаций приспущены флаги, в храмах проводятся поминальные богослужения, сообщает корреспондент Радио Свобода.

К подножию памятного знака жертвам Голодомора на Михайловской площади в Киеве с самого утра несут свечи и колоски пшеницы. Еще до начала траурной церемонии сюда пришли почтить память жертв погибших президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой Мариной.

"Преступления против человечности не имеют срока давности. Никогда не забудем страшное преступление организаторов Голодомора", – написал Порошенко на своей странице в Facebook.

В свою очередь украинский премьер-министр Владимир Гройсман в обращении к гражданам отметил, что "целью всех трех голодоморов являлось уничтожение целого народа", и "ценой невероятных усилий украинской нации удалось пережить эти трагедии, но память о них, особенно о голодоморе, начавшемся 85 лет назад, остается едва ли не в каждой украинской семье".

В ХХ веке украинцы пережили три голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 годов. Самым масштабным был голодомор 1932-1933 годов. Ответственность за него Украина возлагает на советские власти. В Киеве настаивают, что искусственно созданный голод использовался для подавления украинского национально-освободительного движения и уничтожения крестьян. В России такую позицию считают направленной "на разобщение народов".

В пиковые месяцы голодомора каждую минуту на территории Украины умирало 24 человека. За короткий промежуток времени погибли, по оценкам историков, около четырех с половиной миллионов украинцев.

В ноябре 2006 года Верховная Рада признала голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Кроме Украины, голодомор признали геноцидом 15 государств, среди которых Канада, Польша, Португалия, Грузия, Австралия Литва, Латвия и Эстония.

День памяти жертв голодоморов появился в украинском календаре в 1998 году, после подписания соответствующего указа вторым президентом страны Леонидом Кучмой. Мероприятия, посвященные памяти жертв этих событий проводятся на Украине в каждую последнюю субботу ноября.