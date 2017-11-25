Суд признал действия военных в Зимбабве законными

Верховный суд Зимбабве признал законными действия военных, которые привели к отставке бывшего президента Роберта Мугабе. После захвата власти в стране и ареста 93-летнего лидера Зимбабве военные неоднократно подчеркивали, что не считают свои действия государственным переворотом.

Суд также признал незаконным увольнение с поста вице-президента страны Эмерсона Мнангагвы, сообщает Associated Press. Именно это решение Мугабе послужило поводом для выступления военных.



Правивший Зимбабве почти 40 лет Мугабе объявил об отставке на этой неделе. 24 ноября в должность президента вступил Эммерсон Мнангагва. Он находится под санкциями США за преследование политических противников Мугабе.

В субботу суд начал рассматривать дело бывшего министра экономики Зимбабве Игнасиуса Чомбо. Его обвиняют в коррупции. Адвокат Чомбо заявил, что чиновник провел неделю в плену у военных, где был избит, а накануне был доставлен в больницу с травмами.