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Президент Германии призвал все партии к переговорам о коалиции

Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о своей готовности возглавить участие Христианско-демократического союза во внеочередных выборах – после провала 20 ноября переговоров о коалиционном правительстве с партией Зелёных и партией Свободных демократов.

Неудачная попытка договориться о правящей коалиции привела Германию к ситуации политической неопределённости. Лево-центристская Социал-демократическая партия (СДПГ) оказалась под огнём критики за отказ возобновить ныне действующую правительственную коалицию с партией Меркель.

Выступив по общественному телевидению, Меркель подтвердила, что не намерена отказываться от обязанностей канцлера, несмотря на безрезультатные переговоры с зелёными и свободными демократами. По её словам, досрочные выборы предпочтительнее создания правительства меньшинства.

На сентябрьских выборах политический блок ХДС/ХСС показал самый низский результат с 1949 года.

20 ноября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал лидеров политических партий Германии к пересмотру позиций - после отказа свободных демократов от коалиционных переговоров, которые продолжались четыре недели. Президент выразил надежду, что каждой партии достанет готовности вести переговоры ради формирования правительства. В пятницу, 24 ноября, появились сведения о возможном участии социал-демократов в новых переговорах о коалиции.

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