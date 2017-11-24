В Германии лидер СДПГ Мартин Шульц согласился на переговоры о коалиции

Глава партии социал-демократов Германии Мартин Шульц после 8-часового обсуждения с руководством партии заявил о корректировке своей позиции и готовности вступить по просьбе и приглашению президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера в переговоры с блоком партий ХДС и ХСС о возможном формировании правительства. Встреча Штайнмайера с Шульцем, Ангелой Меркель и Хорстом Зеехофером уже назначена на четверг будущей недели. Шульц, выступая перед прессой, ни разу не употребил выражение «большая коалиция», так что теоретически не исключено, хотя и маловероятно, и участие в дальнейшем в переговорах и какой-то иной партии. Мартин Шульц заявил при этом, что любое разработанное соглашение будет поставлено на голосование среди всех членов партии, и вступит в силу только в случае его одобрения.

Путь переговоров согласно заявлению Шульца может потребовать нескольких недель.

Шульц заверил при этом партнеров по большой коалиции и граждан страны, что министры его партии в пока действующем правительстве будут все переходное время выполнять свои обязательства с полнейшей отдачей.

Такой сценарий развития событий многие комментаторы прогнозировали в качестве вероятного: объявление сразу же после выборов социал-демократами об уходе в оппозицию и их вступление в переговоры после неудачи Меркель с «коалицией светофора» - с зелеными и либералами. В самой партии социал-демократов нет единства, и многие не поддерживали уход в оппозицию, а новые выборы, которые могут быть назначены в случае невозможности сформировать правительство, нечего хорошего социал-демократам не сулят. Да и партийная касса по некоторым сведениям пуста, и средств на ведение предвыборной компании в ней по оценкам специалистов недостаточно.

Так что пока похоже, Германия будет и в ближайшие четыре года управляться большой коалицией консерваторов и социал-демократов.