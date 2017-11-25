Алексей Навальный провел встречу с жителями Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде с субботу прошла встреча оппозиционера Алексея Навального с жителями города. Мероприятие состоялось на окраине, местные власти разрешили провести его в сквере. В нем участвовали несколько сотен человек.

Это вторая встреча Навального со сторонниками за день – до этого он был во Владимире. В обоих случаях оппозиционер обсуждал с собравшимися проблему низких зарплат в России, а также указывал на коррупцию в органах власти на разных уровнях.

Предвыборное агитационное турне учредителя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального продолжается уже несколько месяцев. Оппозиционер намерен участвовать в президентских выборах 2018 года. Его штабы действуют в 81 городе страны.