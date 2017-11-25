Навальный провел встречу с избирателями во Владимире

Оппозиционер Алексей Навальный в субботу провел встречу с жителями Владимира в рамках своего предвыборного агитационного турне. Акция была согласована с городскими властями, вход на нее охраняли сотрудники полиции.

На прямой трансляции было видно, что на встрече присутствовало несколько сотен человек.

Накануне владимирский штаб Навального опубликовал запись беседы , которую руководство местного Колледжа инновационных технологий и предпринимательства провело с учащимися. Нескольких из них предупредили, что если студенты во время акций попадут на снимки, у них могут возникнуть проблемы.

В пятницу Навальный провел встречу в Перми. Сразу после мероприятия, которое проходило на придомовой территории, полиция задержала координатора пермского штаба оппозиционера Наталью Вавилову. Ее обвинили в нарушении правил организации митинга и обязали явиться в суд в понедельник.

Алексей Навальный, который намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году, неоднократно обвинял власти российских городов в попытках сорвать его предвыборную кампанию. Сторонники оппозиционера регулярно сообщают об обысках в штабах и давлении со стороны правоохранительных органов.