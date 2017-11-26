Полиция сорвала конференцию "Открытой России" в Москве

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В Москве полицейские сорвали конференцию "Открытой России". Как сообщается на сайте движения, сотрудники полиции объяснили свои действия поиском оружия и наркотиков. Они опросили участников конференции и после этого отпустили их.
"Открытая Россия" намерена подать жалобу на незаконное удержание своих сотрудников, сообщил председатель движения Александр Соловьев.
Основатель "Открытой России" — Михаил Ходорковский. Активисты движения неоднократно подвергались обыскам и арестам. В самом движении это связывают со своей оппозиционной деятельностью.
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