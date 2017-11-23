В Ижевске организатора митинга оштрафовали за флаги "Открытой России"

В Ижевске суд оштрафовал на 10 тысяч рублей организатора митинга против действий коммунальных служб Игоря Шумилова за наличие на акции флагов движения "Открытая Россия". Об этом сообщает местная газета "Стриж".

Суд постановил, что Шумилов нарушил закон о публичных мероприятиях, допустив наличие на митинге символики "нежелательной организации". Речь идет о зарегистрированной в Великобритании структуре Otkrytaya Rossiya, которая в России была объявлена нежелательной по решению Генеральной прокуратуры.

Защита Игоря Шумилова настаивает, что ни активист, ни символика не связаны с британской организацией. Ранее в Министерстве юстиции заявляли, что филиалов такой структуры в России нет.