В Сирии российская авиация провела серию налётов

В Сирии не менее 34 мирных жителей стали 26 ноября жертвами российского авианалёта. Как сообщал Сирийский центр мониторинга нарушений прав человека (базирующийсяв Великобритании), из 34 убитых, 15 – дети. Авиаудар по деревне Эль-Шафах в провинции Дейр-эз-Зор был нанесён на рассвете в воскресенье. Эта деревня до сих пор находится под контролем террористической организации "Исламское государство", отмечает Международное французское радио (RFI).

Министерство обороны России сообщило, что его авиация в воскресенье нанесла в этом районе несколько ударов по джихадистам. Авиарейды продолжаются четвёртый день подряд.

По сведениям, поступившим в воскресенье из Бейрута, сирийская армия провела бомбардировки района Восточная Гута (недалеко от Дамаска), в результате которых погибли 23 мирных жителя. Эти данные подтверждает Сирийский центр мониторинга нарушений прав человека. Район Восточная Гута – одна из так называемых «зон дезескалации», установленных в переговорах между сирийским режимом и оппозицией, при участии России. Однако, как сообщает RFI, с начала ноября правительственные войска возобновили обстрелы этих районов.