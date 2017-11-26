Суннитские страны создали новую антитеррористическую коалицию

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в воскресенье, 26 ноября, объявил о начале работы новой исламской антитеррористической коалиции, в которую официально входит 41 государство. Этот военный союз станет ясным предупреждением для террористических организаций, которые активно действовали на территории стран региона, заявил принц в Эр-Рияде. Во встрече участвовали министры обороны и эксперты по вопросам безопасности стран коалиции.

Союзники намерены объединить свои военные, финансовые и политические возможности для борьбы с терроризмом. Предусматривается и взаимное сотрудничество спецслужб.

Как отмечают зарубежные СМИ, в коалицию входят главным образом суннитские страны. Среди них нет ни Ирана, ни Ирака, ни Сирии. Катар, ранее участвовавший в военных коалициях, но подвергшийся бойкоту ряда арабских стран, также отсутствует.