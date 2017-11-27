Польского историка выслали из России без объяснения причин

Федеральная служба безопасности Россиизадержала и выдворила из страны польского историка Хенрыка Глембоцкого . Об этом сообщает Институт национальной памяти Польши .

Глембоцкий - доктор наук, научный сотрудник Ягеллонского университета. Он находился в России с 14 ноября. 22 и 23 ноября историк провел открытые лекции в офисе петербургского отделения "Мемориала" и Польском институте в Санкт-Петербурге, посвященные судьбе поляков и годовщине "польской операции" НКВД во время Большого террора 1937-1938 годов. Его задержали в Москве 24 ноября, когда он выходил из поезда, и вручили распоряжение ФСБ, в котором говорилось о том, что он должен покинуть территорию России в течение 24 часов. "Решение ФСБ без указания фактической причины высылки и возможности ее опротестовать означает одновременно запрет на новый въезд на территорию России, а следовательно и блокирование доступа к архивам", - сказано в сообщении Института национальной памяти Польши.

Российская сторона пока ситуацию не прокомментировала.

В октябре из Польши был депортирован профессор Новосибирского государственного технического университета Дмитрий Карнаухов. Ученого-историка обвинили в работе "в пользу враждебного государства". Официальный представитель агентства внутренней безопасности Польши заявил, что Карнаухов участвовал в так называемой "гибридной войне против Польши" и активно поддерживал контакты с российскими спецслужбами. В МИД России пообещали, что не оставят эти действия Варшавы без ответа.