СМИ: в России хотят ввести идентификацию геймеров

Совет безопасности России поручил министерству связи и ФСБ до 1 июня разработать меры для идентификации пользователей онлайн-игр и социальных сетей по номерам мобильных телефонов. Об этом со ссылкой на копию протокола заседания Совбеза, подписанного президентом России Владимиром Путиным 5 ноября, сообщает РБК.

Онлайн-игры в этом случае предложено приравнять к организаторам распространения информации.

Новые ограничения, по словам собеседника издания, могут быть связаны с тем, что игровые чаты могут использоваться для скрытого общения, причем, не только экстремистами и организаторами терактов, но и оппозиционных акций.

Главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян считает требования о дополнительной проверке пользователей неактуальными и избыточными. Социальные сети и сейчас для подтверждения аккаунта запрашивают у пользователей номер мобильного телефона, который в России должен быть привязан к паспорту.

Сергей Орловский, основатель компании-разработчика игр Nival прогнозирует, что большая часть иностранных разработчиков игр проигнорирует это требование. Доля российского рынка от мирового в этой области составляет около 2 процентов, отметил он.



В Кремле и правительстве России пока не комментировали новую инициативу.

С 1 января 2018 года в России вступает в силу закон о запрете анонимности в мессенджерах. Обязанность предоставлять ФСБ информацию для расшифровки сообщений была введена летом 2016 года после принятия "антитеррористических" законов, так называемого "пакета Яровой".