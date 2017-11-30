Идеология конца света

Полтора года назад я написал для сайта Радио Свобода текст, в котором сетовал на cнижение градуса интеллектуального диалога в российском обществе. Что, с моей точки зрения, проявлялось во все более заметном откате куда-то на уровень позднеперестроечных времен или к началу пресловутых "лихих 90-х". Тяжелые времена становились питательной почвой, на которой пышно расцветали социальный обскурантизм и фиктивная эзотерика реакционного типа. Плодились "колдуны", "гадалки", "целители", периферийные "пророки-предсказатели". На фоне нищенской жизни общество мрачнело, отключаясь от реальности, растрачивало интеллектуальный багаж. И вот маркеры "темных времен" вернулись – на фоне обеднения людей, неверия в завтрашний день, ощущения незащищенности от разнообразных угроз самой обыденной жизни.

Явление хоть и крайне печальное, но объяснимое и имеющее характерную особенность; такого рода падение умственных нравов в обществе традиционно начинается "снизу". Оттого и начинается, что происходит в некий исторический промежуток, когда никому ни до кого нет дела – и в первую очередь нет дела власти до собственного народа. Народ начинает себя "развлекать" как умеет и, когда заканчиваются приключенческие романы в мягких обложках, принимается за "желтую" прессу. Там обычно и встречается первый заголовок, извещающий, к примеру, о грядущем конце света.

Даже самая заунывная тирания, как правило, избегает отпускать подобные фатальные настроения в обществе на самотек. В основном это происходит по причине отрицательного отношения к любым брожениям умов, направленным не туда, куда определила сама власть. Ведь сегодня "фатальные настроения" – а завтра выяснится, что и "терять уже нечего". К примеру, почему бы эту самую власть не попробовать на прочность? Или хотя бы отвлечься на время, чтобы поискать причины социальной стагнации не на экранах телевизоров, а вокруг себя.

Ситуация может сложиться и таким образом, что власть имущие столкнутся с невозможностью вытолкнуть подобный беспорядок из голов своих подданных, собственно, за пределы общественного сознания. Особенно на фоне того, что, кроме реакционных настроений и мракобесия, туда попросту нечего больше вложить. В кремлевских кабинетах, подозреваю, вряд ли воспринимают стихийный антиинтеллектуализм как нечто очень уж плохое. Не секрет, что диктатуре нравится, когда граждане ходят строем, когда "коллективный разум" доминирует над разумом индивидуальным. Одним словом, положительные ли движения прослеживаются, отрицательные ли – если не можешь их победить, значит, необходимо эти движения возглавить.

Никакого светопреставления не будет, надо надо только пойти и за Путина проголосовать

Российская власть освоила методы воздействия на умы путем массированной пропаганды, смысла дискутировать на эту тему уже нет. Но то, что политтехнологи уже несколько лет пытаются достучатся до разума каждого россиянина еще и на "потаенном" уровне, для меня очевидно. По телевизору мало рассказывать про хорошую жизнь "у нас" – больше рассказывают о том, до какой степени все плохо "у них". Рассказы о том, что здесь рожь колосится, стада тучнеют, космодромы и авианосцы строятся, хоть иногда необходимо подкреплять реальными делами, иначе эффект от бесконечных утверждений наступившего светлого будущего слишком быстро выветривается из голов. Надо опять и опять придумывать скорые "базы на Луне", чего-то там обещать "к 2035 году", напоминать про "можем весь мир в труху". Водители пропагандистской машины уже разобрались, что кормить общество одними лишь обещаниями явно проблематично, поскольку такого рода заверения имеют малоприятную особенность быть привязанными к "реальности, данной нам в ощущениях". Подобное определение, столь недальновидно озвученное Лениным, легко портит благостную картину, которую нынешним россиянам рисует телевизор. "Где она, эта реальность? И, самое главное, где эти мои ощущения?" – рано или поздно спросит телезритель, глянувший в холодильник, а не на телеэкран.

Зато области трансцендентного не имеют прямой связи ни с действительностью, ни с "пошлым" обывательским предметоощущением. Тогда на телеэкранах или на страницах газет появляются ведуны из далеких сибирских деревень, бурятские шаманы, ведьмы с родословной. Функциональный эффект от их появления изменился. Раньше это было шарлатанство низшего порядка, но теперь случилось нечто, во что еще недавно невозможно было поверить: ЭТО умудрились включить в единую систему идеологической обработки населения. Если собраться с духом и послушать, о чем теперь вещают, то немедля проявится что-то до боли знакомое. Баба Ванга, Нострадамус, Вольф Мессинг и Распутин – оказывается, все они ведали о том, какое великое будущее ждет эту страну и какие бедствия вот-вот обрушатся на некое заокеанское государство (а также на Западную Европу, на Украину и Грузию – далее по повестке дня).

Ну, хорошо. Это из области сверхъестественного. А как дела обстоят с духовным? С "официальными" религиями? Патриарх Русской православной церкви, по не до конца понятным причинам, мрачнеет день ото дня. Настолько, что решил в собственный день рождения упомянуть о скором конце света, попутно предлагая крайне неопределенные инструкции о том, как можно его избежать. Доводы патриарх формулирует так: cвобода личности – грех и прямой путь в ад; все искусство, не контролируемое государством, – гадкая, развратная язва на теле самой духовной страны; бедным быть – дело богоугодное; война и ее пропаганда – дело правильное, для патриотического воспитания полезное. Но вообще никакого светопреставления не будет, надо надо только пойти и за Путина проголосовать.

Сергей Богданов – новосибирский журналист и блогер

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