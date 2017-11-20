Глава РПЦ обвинил интеллигенцию в приближающейся революции

Патриарх Кирилл обвинил творческих деятелей России в том, что некоторые из них через кинематограф и театр якобы "несут народу искушение и грех, сбивают людей с толку" и таким образом приближают революцию.

Глава Русской православной церкви (РПЦ) не уточнил, кого конкретно он имеет в виду, однако отметил, что речь идет о части творческой интеллигенции, которая, по его мнению, "повторяет губительную ошибку своих предшественников, доведших страну до гибели – революционных событий".

"Нужно быть слепым, чтобы не видеть приближение грозных мгновений истории", – заявил патриарх в своей проповеди после литургии в храме Христа Спасителя. Он призвал деятелей искусства и ученых к сплочению, чтобы вместе с РПЦ "затормозить сползание в бездну окончания истории".