В Красноярске школы переведут на условия "военного времени"

Министерство образования Красноярского края направило в профильные муниципальные отделы методические рекомендации "об организации учебного процесса в военное время". Документ был опубликован в интернете, его подлинность в министерстве подтвердили интернет-изданию "Сибирь.Реалии".

В документе говорится о "приведении подведомственных учреждений в готовность к работе в период мобилизации, в военное время, при введении военного положения". Пресс-секретарь министерства Надежда Квитковская рассказала "Сибирь.Реалии", что речь идет о плановой мобилизационной подготовке, регулярного проведения которой требует федеральный закон. По ее словам, цель подготовки – обучить руководство учебных заведений и сотрудников тому, как необходимо действовать в случае какой-либо чрезвычайной ситуации. Сейчас в министерстве ищут источник утечки информации, так как документ был разослан для внутреннего пользования, подчеркнула Квитковская.

22 ноября президент России Владимир Путин заявил, что экономика должна быть готова к переходу на "военные рельсы".

В конце августа прошлого года Банк России, ряд министерств, и другие федеральные органы исполнительной власти были привлечены к проверке в условиях "военного времени". Подобные проверки проводятся в России четвертый год.