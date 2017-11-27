СМИ: журналист Шаройко следил за военными объектами России

Комитет государственной безопасности Белоруссии заявил, что задержанный журналист "Украинского радио" Павел Шаройко собирал информацию о работе МИД Белоруссии и о военных объектах в России. Об этом сообщил государственный телеканал "Беларусь 1". Кроме того, по данным телеканала, при обыске у Шаройко нашли копии разведывательных донесений на электронных носителях, задания кураторов и псевдонимы 16 участников агентурной сети.

Телеканал показал видео, на котором журналист утверждает, что работал кадровым сотрудником военной разведки Украины. В сюжете также говорится, что за координацию деятельности Шаройко якобы отвечал сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины Игорь Скворцов. Ранее сообщалось, что Скворцов работал советником в посольстве Украины в Белоруссии и был выслан из страны.

По данным телеканала, Скворцову и Шаройко было поручено собирать сведения, касающиеся таможенного режима в части ввоза средств связи и электронно-вычислительной техники. Кроме того, журналисты "Беларуси 1" считают, что украинцы изучали работу операторов мобильной связи в районах Белоруссии, граничащих с Украиной.

Шаройко арестовали в Минске 25 октября, однако известно об этом стало в середине ноября. КГБ Белоруссии утверждает, что украинский журналист признал свою вину. Минобороны Украины заявило, что информация о причастности Шаройко к созданию агентурной сети и ведению разведдеятельности в Белоруссии"не соответствует действительности".