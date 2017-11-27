Улюкаев назвал показания Сечина "заведомо ложным оговором"

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, обвиняемый в коррупции, заявил на заседании Замоскворецкого суда Москвы, что никогда не угрожал главе "Роснефти" Игорю Сечину дать отрицательное заключение по сделке о приватизации "Башнефти". По словам Улюкаева, подобные показания свидетельствуют о заведомо ложном оговоре со стороны Сечина, сообщает Интерфакс.

Он также отметил, что ни положительное, ни отрицательное заключение возглавляемого им министерства не играло ключевой роли в проведении сделки. Улюкаев заявил в суде, что всегда считал, что участие любой государственной компании в приватизации госимущества "противоречит самому духу приватизации". Бывший министр подчеркнул, что не давал каких-либо поручений о приостановке или затягивании сделки, так как министерство не обладало такими полномочиями.

На прошлой неделе Русская служба Би-би-си опубликовала выдержки из трех протоколов, из которых, в частности, следует, что 15 октября на саммите в Индии Улюкаев в устной форме попросил Сечина "каким-либо образом отблагодарить его за положительное решение" по сделке о приватизации "Башнефти", которая на тот момент уже состоялась. Тогда же, по словам главы "Роснефти", Улюкаев назвал сумму в 2 миллиона долларов, которую проиллюстрировал жестом из двух пальцев – о нем уже сообщалось ранее. В компании назвали протоколы "вбросом или фабрикацией".

В понедельник Сечин, который является одним из ключевых свидетелей по делу, в четвертый раз не пришел на заседание суда. Свое отсутствие глава "Роснефти" объяснил командировкой в Рим.

Алексей Улюкаев был задержан в ноябре прошлого года в офисе "Роснефти". Его обвиняют в вымогательстве взятки в два миллиона долларов у главы "Роснефти" за одобрение сделки по покупке акций "Башнефти". Сам экс-министр отвергает обвинения и утверждает, что его задержание и уголовное преследование – это провокация со стороны Сечина и ФСБ. Улюкаев находится под домашним арестом.