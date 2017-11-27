Опрос: 65% россиян поддерживают уроки военной подготовки

Большинство россиян поддержали введение основ военной подготовки в школах. Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), так считают 63 процента респондентов. Об этом сообщает Интерфакс.

Также по данным социологов, 97 процентов россиян высказались за введение в школьную программу такого предмета, как правила дорожного движения, причем 73 процента убеждены, что он должен быть обязательным. Вместе с тем, согласно опросу, включенные сегодня в школьный курс основы религиозных культур и светской этики не кажутся россиянам актуальными. 65 процентов считают, что входящие в него разделы должны быть дополнительными (по выбору школьников или родителей).

В понедельник в интернете были опубликованы методические рекомендации "об организации учебного процесса в военное время", подготовленные Министерством образования Красноярского края. В документе говорится о "приведении подведомственных учреждений в готовность к работе в период мобилизации, в военное время, при введении военного положения".

22 ноября президент России Владимир Путин заявил, что экономика должна быть готова к переходу на "военные рельсы".

В конце августа прошлого года Банк России, ряд министерств, и другие федеральные органы исполнительной власти были привлечены к проверке в условиях "военного времени". Подобные проверки проводятся в России четвертый год.