Сирийская делегация отложила поездку на переговоры с оппозицией

Делегация правительства Сирии отложила поездку в Женеву на переговоры с представителями оппозиции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сирийское правительственное издание "Аль-Ватан".

По данным издания, такое решение Дамаска связано с заявлением представителей оппозиции, которые потребовали отставки президента Башара Асада до начала переходного периода в Сирии.

Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура не прокомментировал решение Дамаска отложить визит на переговоры в Женеву. В офисе де Мистуры заявили, что очередной раунд переговоров оппозиции и сирийского правительства пройдет 28 ноября по намеченному ранее плану.

