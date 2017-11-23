Сирийская оппозиция: Асад должен покинуть пост

Президент Сирии Башар Асад должен уйти в отставку до начала переходного периода в стране. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам встречи представителей сирийской оппозиции в Эр-Рияде, передает DPA. В документе отмечается, что только в при таком условии возможен политический процесс в атмосфере стабильности и безопасности.

Представители сирийской оппозиции собрались в Эр-Рияде по приглашению властей Саудовской Аравии. Стороны занимаются формированием общей позиции для переговоров со стороной Асада под эгидой ООН в Женеве. Очередной встреча действующего сирийского правительства и оппозиции пройдет 28 ноября. Её организует спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

Многие представители оппозиции в Сирии считают, что вопрос о будущем президенте должен решаться на выборах. Большинство считает Асада военным преступником, который больше не может избираться на пост президента.

Россия, Турция и Иран планируют параллельно со встречей в Женеве организовать Конгресс народов Сирии. Накануне лидеры трёх стран на встрече в Сочи подписали соответствующее соглашение. Россия и Иран поддерживают режим действующего президента Сирии. Турция выступает на стороне отдельных групп оппозиции.

Западные страны неоднократно обвиняли Кремль в том, что российская военная операция направлена на поддержку режима Башара Асада и борьбу с вооруженной оппозицией, а в результате совместных бомбардировок Москвы и Дамаска гибнут мирные жители.