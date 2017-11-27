Москалькова: оснований для освобождения Павла Гриба нет

За находящимся в российском следственном изоляторе украинским блогером Павлом Грибом наблюдают медицинские работники. Об этом говорится в письме уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой на имя украинского омбудсмена Валерии Лутковской.

Москалькова отметила, что Гриб прошел полный медицинский осмотр и никаких тяжелых заболеваний, которые могли бы оказаться препятствием для содержания под стражей, у него не нашли.

Ранее родственники блогера заявили, что он страдает хроническим заболеванием и ему необходимо ежедневно принимать специальные лекарства.

Гриба задержали в Белоруссии в конце августа. Через два месяца стало известно, что пропавший украинский блогер находится в следственном изоляторе​ в Краснодаре. Отец блогера утверждает, что его сына похитили сотрудники ФСБ России. Российские власти обвиняют блогера в терроризме. По версии следствия, украинец планировал взорвать бомбу на школьной линейке в Сочи. Адвокат утверждает, что решение об аресте суд принял еще тогда, когда его подзащитный был в Белоруссии.

Генконсульство Украины просило смягчить условия содержания Гриба, но суд отказался это сделать. Европейский суд по правам человека требовал допустить к Грибу украинских врачей из-за ухудшения состояния здоровья.