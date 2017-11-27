DW: за пять лет в исламских странах погибли более 200 тысяч человек

Более 200 тысяч человек погибли и получили ранения за последние пять лет в результате терактов в исламских странах. Об этом сообщили участники первой встречи Исламской военной антитеррористической коалиции (IMCT) в Эр-Рияде, передает Deutsche Welle.

Убытки от терроризма в мусульманских странах составили за этот период 350 миллиардов долларов. Более 70 процентов жертв пришлось на Ирак, Афганистан, Пакистан и Нигерию.

О начале работы исламской антитеррористический коалиции объявили 26 ноября в Эр-Рияде. В объединение вошли преимущественно суннитские страны. Союзники намерены объединить военные, финансовые и политические возможности для борьбы с терроризмом. Предусматривается взаимное сотрудничество спецслужб.