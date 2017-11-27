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Застрявшие в раю

Извержение вулкана Агунг. Индонезия, Бали, 27 ноября 2017 года

Власти Индонезии 27 ноября эвакуировали более 25 тысяч жителей деревень, расположенных в радиусе до 10 километров вокруг вулкана Агунг на острове Бали, из-за "неизбежной", как говорится в официальных сообщениях, опасности сильного извержения. В закрытом из-за облаков вулканического пепла международном аэропорту острова остаются около 59 тысяч иностранных туристов, из них то ли 300, то ли до 5 тысяч граждан России, срочно пытающихся покинуть Бали.

Международный аэропорт Нгурах-Рай, также известный как международный аэропорт Денпасара, или аэропорт острова Бали -третий по величине в Индонезии. Он служит перевалочным пунктом для многих крупнейших авиакомпаний мира, совершающих рейсы между Южной, Юго-Восточной и Восточной Азией, Австралией и Океанией, был закрыт утром 27 ноября по местному времени минимум на 24 часа из-за присутствия в атмосфере большого количества вулканического пепла, непрерывно выбрасываемого Агунгом. Из-за этого были в общей сложности отменены 445 авиарейсов, в том числе 196 международных и 249 внутренних – самолеты, летевшие на Бали в самый разгар туристического сезона, вынуждены приземляться в аэропортах на других островах Индонезии и даже соседних Сингапура и Малайзии. Ежегодно на Бали приезжают на отдых около 5 миллионов иностранцев.

Извержение вулкана на Бали
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Индонезия расположена в рамках так называемого "Тихоокеанского огненного кольца", где находятся большинство действующих вулканов и происходит 90 процентов мировых землетрясений – и 80 процентов самых мощных из них. Только на островах самой Индонезии вулканов насчитывается более 500, из них действующими считаются примерно 130.

Жители Бали, очень небольшого, но плотно населенного острова (почти 4 миллиона человек, по результатам переписи 2010 года) называют давно знакомые им "холодные" потоки лавы, смешанной с грязью и большими валунами, словом "лахар". "Лахар" возникает при смешивании раскалённой лавы с более холодными водами кратерных озёр, рек или дождевой водой. "Лахар" подобен селевому потоку и движется так же, но действует и выглядит еще страшнее, уничтожая на своем пути все – людей, животных, дома, леса, мосты и дороги.

Извержение вулкана Агунг. Индонезия, Бали, 27 ноября 2017 года
Извержение вулкана Агунг. Индонезия, Бали, 27 ноября 2017 года

​Видеозаписи, предоставленные властями острова, показывают несколько потоков "лахар", уже текущих со склонов Агунга в соседние долины. "Столбы дыма над вулканом иногда сопровождаются отдельными взрывными извержениями и звуком слабых подземных взрывов, которые можно услышать на расстоянии до 12 км от пика, по ночам наблюдается свечение магмы - говорится в заявлении индонезийского Агентства по уменьшению опасности стихийных бедствий (BNPB), - это значит, что большое извержение неизбежно".

До сих пор жертв и пострадавших от резко увеличившейся активности Агунга нет. Около 40 тысяч человек уже покинули опасный район на востоке острова, однако десятки тысяч все еще остаются на месте и заявляют, что власти при необходимости будут перемещать их силой.

Вулкан Агунг возвышается над всей восточной частью Бали, соседствуя с потухшим вулканом Гунунг-Батур. Его максимальная высота составляет 3 тысячи 142 метра. Весь восток и северо-восток острова, в отличие от густонаселенного и гораздо более известного туристического района "Кута-Семиньяк-Нуса-Дуа", расположенного на юге, является относительно малонаселенным краем, где оставшиеся участки джунглей чередуются с сельскохозяйственными террасами и полями. Однако здесь на побережье также находятся несколько туристических курортов, а во внутренних районах – важнейших и известных памятников индуистской и исламской культуры и архитектуры.

Человек, стоя на вершине индуистского храма, наблюдает за извержением вулкана Агунг. 27 ноября 2017 года
Человек, стоя на вершине индуистского храма, наблюдает за извержением вулкана Агунг. 27 ноября 2017 года

Агунг извергался всего 4 раза за всю свою историю, но последнее извержение, случившееся в 1963 году, было катастрофическим, так как сопровождалось еще и выбросом пирокластических потоков и "лахаров". Тогда в общей сложности погибли около 1200 человек, десятки тысяч остались без крова. Советские ученые того времени выдвинули версию, что именно из-за сильнейшей активности вулкана Агунг в 60-е годы XX века закаты в Евразии и Северной Америке часто были малинового цвета.

В августе этого года вновь была зафиксирована резко возросшая активность вулкана, что привело к эвакуации около 120 тысяч человек. Однако к октябрю активность начала снижаться и власти Бали понизили уровень опасности. Однако уже 21 ноября из кальдеры Агунга начал подниматься столб дыма высотой в 700 метров, который к 25 ноября достиг высоты более 7 километров.

Как сообщает Ростуризм, на Бали сейчас в числе прочих иностранцев находятся примерно 300 россиян, которых вместе с остальными местные власти и туроператоры собираются перевезти паромами на соседние острова, Яву, Ломбок и другие, кстати, также сейсмоопасные и вулканические. Как они будут потом выбираться оттуда, никто пока не знает. При этом консул Российской Федерации в Джакарте Илья Ильин в середине дня 27 ноября вдруг сообщил, что на Бали могут находиться до пяти-шести тысяч россиян. В их числе, например, музыкальный продюсер Максим Фадеев, пишущий в своем "Инстаграме":

"Ассоциация отелей и ресторанов Индонезии" уже заявила, что попавшие в сложное положение туристы, остановившиеся в отелях, входящих в эту группу, могут рассчитывать как минимум на еще один день бесплатного размещения с питанием.

Представители почти всех известных международных авиакомпаний говорят, что будут избегать выполнять полеты в небе над Бали и окрестностями, если в атмосфере продолжит сохраняться хотя бы небольшая доля вулканического пепла. Нынешняя ситуация схожа с той, что сложилась в Исландии в марте 2010 года во время извержения вулкана Эйяфьядлайёкюдль.

В июне 1982 года "Боинг-747" авиакомпании British Airways в небе над индонезийским островом Ява попал в облако вулканического пепла от извергавшегося вулкана Галунггунг – и едва не разбился. У самолета загорелись все четыре двигателя, и в течение пары минут он спустился с высоты в 11 километров до 4 километров – прежде чем экипаж сумел перезапустить два двигателя и совершить аварийную посадку в Джакарте.

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