Застрявшие в раю

Власти Индонезии 27 ноября эвакуировали более 25 тысяч жителей деревень, расположенных в радиусе до 10 километров вокруг вулкана Агунг на острове Бали, из-за "неизбежной", как говорится в официальных сообщениях, опасности сильного извержения. В закрытом из-за облаков вулканического пепла международном аэропорту острова остаются около 59 тысяч иностранных туристов, из них то ли 300, то ли до 5 тысяч граждан России, срочно пытающихся покинуть Бали.

Международный аэропорт Нгурах-Рай, также известный как международный аэропорт Денпасара, или аэропорт острова Бали -третий по величине в Индонезии. Он служит перевалочным пунктом для многих крупнейших авиакомпаний мира, совершающих рейсы между Южной, Юго-Восточной и Восточной Азией, Австралией и Океанией, был закрыт утром 27 ноября по местному времени минимум на 24 часа из-за присутствия в атмосфере большого количества вулканического пепла, непрерывно выбрасываемого Агунгом. Из-за этого были в общей сложности отменены 445 авиарейсов, в том числе 196 международных и 249 внутренних – самолеты, летевшие на Бали в самый разгар туристического сезона, вынуждены приземляться в аэропортах на других островах Индонезии и даже соседних Сингапура и Малайзии. Ежегодно на Бали приезжают на отдых около 5 миллионов иностранцев.

Индонезия расположена в рамках так называемого "Тихоокеанского огненного кольца", где находятся большинство действующих вулканов и происходит 90 процентов мировых землетрясений – и 80 процентов самых мощных из них. Только на островах самой Индонезии вулканов насчитывается более 500, из них действующими считаются примерно 130.

Жители Бали, очень небольшого, но плотно населенного острова (почти 4 миллиона человек, по результатам переписи 2010 года) называют давно знакомые им "холодные" потоки лавы, смешанной с грязью и большими валунами, словом "лахар". "Лахар" возникает при смешивании раскалённой лавы с более холодными водами кратерных озёр, рек или дождевой водой. "Лахар" подобен селевому потоку и движется так же, но действует и выглядит еще страшнее, уничтожая на своем пути все – людей, животных, дома, леса, мосты и дороги.

​Видеозаписи, предоставленные властями острова, показывают несколько потоков "лахар", уже текущих со склонов Агунга в соседние долины. "Столбы дыма над вулканом иногда сопровождаются отдельными взрывными извержениями и звуком слабых подземных взрывов, которые можно услышать на расстоянии до 12 км от пика, по ночам наблюдается свечение магмы - говорится в заявлении индонезийского Агентства по уменьшению опасности стихийных бедствий (BNPB), - это значит, что большое извержение неизбежно".

До сих пор жертв и пострадавших от резко увеличившейся активности Агунга нет. Около 40 тысяч человек уже покинули опасный район на востоке острова, однако десятки тысяч все еще остаются на месте и заявляют, что власти при необходимости будут перемещать их силой.

Вулкан Агунг возвышается над всей восточной частью Бали, соседствуя с потухшим вулканом Гунунг-Батур. Его максимальная высота составляет 3 тысячи 142 метра. Весь восток и северо-восток острова, в отличие от густонаселенного и гораздо более известного туристического района "Кута-Семиньяк-Нуса-Дуа", расположенного на юге, является относительно малонаселенным краем, где оставшиеся участки джунглей чередуются с сельскохозяйственными террасами и полями. Однако здесь на побережье также находятся несколько туристических курортов, а во внутренних районах – важнейших и известных памятников индуистской и исламской культуры и архитектуры.

Агунг извергался всего 4 раза за всю свою историю, но последнее извержение, случившееся в 1963 году, было катастрофическим, так как сопровождалось еще и выбросом пирокластических потоков и "лахаров". Тогда в общей сложности погибли около 1200 человек, десятки тысяч остались без крова. Советские ученые того времени выдвинули версию, что именно из-за сильнейшей активности вулкана Агунг в 60-е годы XX века закаты в Евразии и Северной Америке часто были малинового цвета.

В августе этого года вновь была зафиксирована резко возросшая активность вулкана, что привело к эвакуации около 120 тысяч человек. Однако к октябрю активность начала снижаться и власти Бали понизили уровень опасности. Однако уже 21 ноября из кальдеры Агунга начал подниматься столб дыма высотой в 700 метров, который к 25 ноября достиг высоты более 7 километров.

Как сообщает Ростуризм, на Бали сейчас в числе прочих иностранцев находятся примерно 300 россиян, которых вместе с остальными местные власти и туроператоры собираются перевезти паромами на соседние острова, Яву, Ломбок и другие, кстати, также сейсмоопасные и вулканические. Как они будут потом выбираться оттуда, никто пока не знает. При этом консул Российской Федерации в Джакарте Илья Ильин в середине дня 27 ноября вдруг сообщил, что на Бали могут находиться до пяти-шести тысяч россиян. В их числе, например, музыкальный продюсер Максим Фадеев, пишущий в своем "Инстаграме":

"Ассоциация отелей и ресторанов Индонезии" уже заявила, что попавшие в сложное положение туристы, остановившиеся в отелях, входящих в эту группу, могут рассчитывать как минимум на еще один день бесплатного размещения с питанием.

Представители почти всех известных международных авиакомпаний говорят, что будут избегать выполнять полеты в небе над Бали и окрестностями, если в атмосфере продолжит сохраняться хотя бы небольшая доля вулканического пепла. Нынешняя ситуация схожа с той, что сложилась в Исландии в марте 2010 года во время извержения вулкана Эйяфьядлайёкюдль.

В июне 1982 года "Боинг-747" авиакомпании British Airways в небе над индонезийским островом Ява попал в облако вулканического пепла от извергавшегося вулкана Галунггунг – и едва не разбился. У самолета загорелись все четыре двигателя, и в течение пары минут он спустился с высоты в 11 километров до 4 километров – прежде чем экипаж сумел перезапустить два двигателя и совершить аварийную посадку в Джакарте.