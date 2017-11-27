Главный экстремист - государство? Эфир в 21:05.

На Всероссийском съезде в защиту прав человека правозащитники приняли резолюцию, в которой призвали ликвидировать центр "Э" в его нынешнем виде. По их мнению, ведомство "в значительной степени вместо реальной борьбы с терроризмом и экстремизмом преследует идеологических оппонентов власти". Также правозащитники потребовали прекратить практику объявления по идеологическим причинам экстремистскими "организаций, не применяющих насилие для достижения своих политических и идеологических целей".

В частности, с инициативой ликвидировать центр "Э" в его нынешнем виде выступил руководитель движения "За права человека" Лев Пономарев. Он заявил, что сегодня под флагом борьбы с терроризмом и экстремизмом происходит урезание прав и свобод человека. "Деятельность силовых ведомств направлена против российских граждан", – отметил он.

"По статистике судебного департамента, число осужденных по уголовным статьям за преступления против основ конституционного строя и безопасности с 2003 года увеличилось в 28 раз. Можно ли поверить, что численность преступников увеличилась в 28 раз? Конечно нет!" – сказал Лев Пономарев в своем обращении к участникам съезда.

Главное управление по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел Российской Федерации, также известное как Центр "Э" – самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации, осуществляющее выработку и реализацию государственной политики в сфере противодействия экстремистской деятельности.

Итоги работы Всероссийского съезда в защиту прав человека обсуждают правозащитники Людмила Алексеева, Юрий Самодуров, Александр Черкасов.

Эфир программы "Грани времени" - в 21:05.

Ведущий - Владимир Кара - Мурза - старший.