Российский физик Михаил Данилов пожаловался в ЕСПЧ

Уволенный из Курчатовского института физик Михаил Данилов потребовал у России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) выплатить компенсацию за неиспользованные 505 дней отпуска. Об пишут "Ведомости".

В 2015 году Данилов был уволен из института, где он проработал 16 лет. Он подал иск в Зюзинский районный суд Москвы, в котором потребовал полтора миллиона рублей за неиспользованный отпуск. Суд отклонил иск, сославшись на Конвенцию об оплачиваемых отпусках Международной организации труда (МОТ), согласно которой получить компенсацию можно только за дни отпуска, неиспользованые в течение 18 месяцев. При этом устав МОТ требует применять национальные законы, если они обеспечивают более благоприятные условия. Согласно российскому Трудовому кодексу, при увольнении работник имеет право на компенсацию за все неиспользованные отпуска.



Данилов – один из наиболее цитируемых российских физиков, член-корреспондент Российской академии наук, лауреат международных премий имени Планка и имени Карпинского. Он был уволен с поста и. о. главного научного сотрудника Института теоретической и экспериментальной физики (ИТЭФ) Курчатовского института. Должность Данилова сократили, а ученого уволили, сославшись на то, что других вакансий, соответствующих его квалификации, в институте нет.

Совет по науке Минобрнауки тогда заявил, что увольнение может быть связано с гражданской позицией физика, "который всегда честно и открыто высказывается по научным и общественно значимым вопросам". В 2012 году после вхождения ИТЭФа в состав Курчатовского института Данилов критиковал новое руководство.