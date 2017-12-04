Поле чудес

"Отродясь такого не бывало, и вот опять!" – есть хороший повод вспомнить великого афориста Виктора Черномырдина. Похоже, пропажи денег из запертых банковских сейфов приобретают характер эпидемии. РБК сообщил об очередном таком случае, одном из трех в ноябре: из трех ячеек в двух московских банках исчезли в общей сумме 57 миллионов рублей. В начале месяца уже сообщалось о пропаже 400 тысяч долларов из банковской ячейки.

О размерах средств, заложенных в банковские депозитарные хранилища, можно только догадываться по тем отрывочным сведениям, которые проникают из черных ящиков-сейфов тогда, когда часть сокровищ вдруг исчезает неизвестно куда. Пережив такую неприятность минувшим летом, я стал собирать свидетельства незадачливых хранителей. Оказалось, мистические исчезновения наличных из запертых сейфов – дело не столь уж и редкое. Этой беды не избежали даже самые крупные и заслуженные банки, а размеры пропаж подчас измеряются сотнями тысяч условных единиц (если, конечно, верить потерпевшим).

В отличие от средств на банковских счетах, деньги в хранилищах никто не считал – кроме тех, естественно, кто их туда положил. Банк предоставляет сейф в аренду и обязуется допускать к нему только того, на кого укажет клиент. Банк отвечает за целостность замка и сейфа – но не за то, что в нем находится. Видеонаблюдение в хранилищах не ведется, так гарантируется конфиденциальность вложения. И если, не дай Бог, из запертого и не вскрытого сейфа деньги бесследно исчезли, то доказать, что там лежали не три рубля, а миллион долларов, невозможно.

Кто же пользуется услугами хранилищ? Во-первых, те, кто по каким-то причинам не хочет, чтобы стало известно об их наличных средствах. Ясно, что поднимать шум в случае пропажи – не в их интересах. Во-вторых, это покупатели и продавцы недвижимости, которые с помощью сейфов осуществляют расчеты по сделкам. Риелторы считают такой способ расчетов не только надежным и удобным, но и единственно возможным в России. Других механизмов, адекватных специфике нашего рынка, в большинстве случаев попросту нет.

Чаще всего деньги исчезают из сейфов неизвестно как

И я считал так. До тех пор, пока в один не самый прекрасный день 35 миллионов рублей, заложенных мною в присутствии пяти свидетелей в ячейку одного уважаемого банка, не превратились в 18 миллионов. Сейф и замок целы, ключ у покупателя, никто из сторон сделки в банк не приходил. Идет следствие. Возместить пропажу банк отказывается: "Ничего не знаем, нет – значит, не было…"

Клиенты депозитариев могут лишиться своих денег разными путями. Хранилища пусть изредка, но грабят. За последние восемь лет таких случаев было не менее пяти. Только в Промсвязьбанке в Санкт-Петербурге добыча грабителей составила более миллиарда. Более изощренные мошенники проникают в чужие сейфы по поддельным документам. В большинстве таких случаев жертвы преступников прощаются с деньгами навсегда, так как доказать факт причинения ущерба и получить компенсацию от банка удается единицам.

И все же я берусь утверждать, что чаще всего деньги исчезают из сейфов неизвестно как, то есть когда сейф цел и нет явных признаков криминала. На интернет-форумах вы найдете множество исповедей обворованных, однако в криминальные новости такие сюжеты попадают редко, поскольку действует презумпция невиновности банка. Хотя бывают и исключения: несколько месяцев назад сообщилось о том, что ведущий программы "Человек и закон" не нашел в своем сейфе в Газпромбанке заложенного туда полмиллиона долларов. Дело раскрыли, охранник банка признался в краже. Но чаще всего расследования не дают результатов, а гражданские иски к банкам остаются без удовлетворения.

Есть ли альтернатива ячейкам? Да. Можно арендовать сейф с описью вложения. Тогда банк отвечает за сохранность средств. Но в Москве такую услугу предоставляют только два банка далеко не первого ряда, а в Петербурге – ни одного.

Михаил Чумалов – журналист

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