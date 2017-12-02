Армения между Западом и Россией. Эфир в 16:05

Четыре года назад президент Армении Серж Саргсян отказался от подписания соглашения об ассоциации своей страны с Евросоюзом. Можно ли считать этот выбор окончательным? Наш собеседник - председатель Центра политических и правовых исследований «Concord», бывший министр национальной безопасности Армении Давид Шахназарян. Эфир в 16:05.