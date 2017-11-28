Роскосмос: спутник "Метеор" не вышел на целевую орбиту

В Роскосмосе подтвердили, что спутник "Метеор" не вышел на целевую орбиту. Ранее сообщалось о потере связи с космическим аппаратом. Предположительно, он мог упасть в Атлантический океан.

"Метеор" – один из 19 спутников, которые во вторник были запущены с космодрома Восточный с ракетой-носителем "Союз-2.1б". Это был второй космический запуск в истории Восточного.

Космодром в Амурской области начали строить в 2012 году. Его стоимость оценивается в сотни миллиардов рублей, несколько миллиардов были украдены. Первый запуск с Восточного был запланирован на 27 апреля, однако из-за неполадок состоялся только на следующий день. Президент России Владимир Путин тогда объявил выговоры вице-премьеру страны Дмитрию Рогозину, который курирует космическую промышленность, а также генеральному директору Роскосмоса Игорю Комарову.