Прогноз погоды не станет точнее

Второй в истории космический запуск с космодрома “Восточный”, строительство которого сопровождалось многочисленными коррупционными скандалами, закончился неудачей. Ракета-носитель "Союз 2.1.б" сработала в штатном режиме, выведя на промежуточную орбиту разгонный блок "Фрегат" с 19 спутниками. А вот дальше произошла авария – ни один из космических аппаратов, в том числе, основной – почти трехтонный "Метеор-М", не был выведен на расчетную орбиту.

Специалисты предполагают, что "Фрегат" и его груз были неправильно сориентированы еще на стадии полетного задания, после запуска двигателей разгонного блока вошли в атмосферу и в итоге рухнули, скорее всего, на севере Атлантического океана вдали от судоходных путей.

Главной задачей неудачного запуска был вывод на орбиту космического аппарата "Метеор-М" № 2-1 – второго из трех спутников небольшой космической флотилии “Метеор-3М”, которая должна собирать данные для прогноза погоды, вести мониторинг озонового слоя и радиационной обстановки, следить за поверхностью океана, в том числе состоянием ледового покрова. Первый из аппаратов этой системы был успешно запущен летом 2014 года с "Байконура", запуск второго окончился неудачей сегодня, третий должен был оказаться в космосе в первом полугодии 2018 года. Очевидно, теперь эти сроки будут пересмотрены. Запуски системы "Метеор-3М" производится для замены устаревшей российской метеорологической группировки. Спутник “Метеор-М” был застрахован примерно на 2,5 миллиарда рублей.

Попутная нагрузка состояла из 18 небольших космических аппаратов, 17 из которых были запущены в рамках иностранных контрактов "Главкосмоса" с Швецией, Норвегией, Германией, Японией, Канадой и США. Это небольшие аппараты массой от 3 до 86 килограммов, причем 10 из них одинаковые – 4,5-килограммовые американские устройства серии LEMUR, предназначенные для наблюдения за движением морских судов, прогноза погоды на базе радио-затменных измерений сигналов GPS и наблюдения воздушных судов в мирных целях. Разгонный блок "Фрегат" должен был вывести аппараты попутной нагрузки на четыре различные орбиты уже после отделения основной нагрузки – спутника "Метеор-М". Таким образом, по всей видимости, они тоже утеряны.

Источники агентства "Интерфакс" предполагают, что причиной аварии мог стать человеческий фактор – ошибка в формировании полетного задания. Сами по себе разгонный блоки типа "Фрегат" пользуются репутацией надежных: начиная с 2000 года было запущено около 60 "Фрегатов" и только один из них закончился аварией по вине разгонного блока.

А вот космодром "Восточный" такой статистикой пока похвастаться не может. До сегодняшнего дня здесь состоялся всего один космический пуск. Изначально он был запланирован на конец 2015 года, но перенесен на несколько месяцев из-за неготовности ряда объектов космодрома. Старт ракеты Союз-2.1а пришлось перенести еще раз из-за сообщения о неполадке в системе управления, правда, всего на сутки. Первый пуск с "Восточного" состоялся 28 апреля 2016 года и закончился успехом. Второй, полтора года спустя, обернулся неудачей. Третий назначен на 22 декабря этого года, с помощью той же ракеты-носителя и того же разгонного блока планируется вывести на орбиту аппараты дистанционного зондирования Земли “Канопус” и другие спутники. Будут ли эти планы пересмотрены пока не сообщается.

Вокруг построенного на месте военного испытательного космодрома в Амурской области "Восточного" уже возникла своеобразная туристическая инфраструктура. Владельцы кафе "Меркурий" на 1715-м километре федеральной трассы “Амур” соорудили специальную смотровую площадку на 500 человек для наблюдения за пусками, а в меню добавили "космическую" пищу в виде тюбиков. РИА "Новости" рассказывает, что за стартом ракеты Союз-2.1б сегодня наблюдали вживую и из других точек, например, деревни Глухари. "У нас в этом селе живут родственники. Мы и в апреле [2016 года] приезжали из Благовещенска специально, на первый пуск посмотреть. Весной выехали за село на поле, поставили походный столик, приготовили шампанское, ждали, но ракета в первый день не полетела", –​ рассказала журналистам свидетельница ракетного старта.

Перспективы использования "Восточного" у некоторых экспертов вызывают сомнения: для большинства космических пусков использовать "Байконур" дешевле и удобнее. Весной этого года Роскосмос отказался от программы пилотируемого запуска с "Восточного" тяжелой ракеты "Ангара" с кораблем "Федерация". "Восточный" имеет репутацию очередного российского космически дорогого политического проекта. Чтобы ее исправить, нужны успешный запуски, но пока статистика успеха удручает – 1 из 2 стартов.