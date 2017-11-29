ФИФА: в Росии нет признаков широкого применения допинга в футболе

Международная федерация футбола (ФИФА) поддержала Россию как устроительницу грядущего чемпионата мира, указав на отсутствие доказательств "масштабного" употребления допинга российскми футболистами.

Соответствующее заявление сделала во вторник, за три дня до жеребьевки финальной стадии чемпионата мира - 2018, генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура из Сенегала. Анализы всех российских футболистов — игроков сборной отправят в лабораторию в Лозанну (Швейцария) в тот же день, когда они будут собраны, сообщила Самура.

Согласно расследованию, проведенному в прошлом году Всемирным антидопинговым агентством (WADA), в России перед прошлым чемпионатом мира в 2014 были приняты меры к тому, чтобы прикрыть своих футболистов от дисквалификации, если они не пройдут допинг-контроль. WADA напрямую не обвиняет основную российскую команду в употреблении запрещенных препаратов, но приводит документы со ссылками на то, что подобная практика имела место среди игроков молодежной сборной страны.

Информатор WADA Григорий Родченков, быший глава московской антидопинговой лаборатории, готов, по словам его адвоката, предоставить данные об употреблении допинга в российском футболе. Однако президент ФИФА Джанни Инфантино заявил на днях, что приложит все усилия к тому, чтобы чемпионат 2018 прошел при полном соблюдении антидопингового регламента.