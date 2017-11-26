Родченков готов предоставить сведения о допинге в российском футболе

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков готов предоставить данные об употреблении допинга в российском футболе. Об этом со ссылкой на Джима Уолдена, адвоката Родченкова сообщает The Daily Mail. Доказательства, которые Родченков готов предоставить Международной федерации футбола (FIFA), якобы подтверждают, что десятки российских футболистов, в том числе игроки сборной страны, были участниками государственной допинг-программы.

Независимая комиссия WADA в 2015 году представила доклад о государственной поддержке использования допинга в российском спорте. Основанием для подготовки доклада, в частности, стали показания Григория Родченкова, экс-главы московской антидопинговой лаборатории. Национальные антидопинговые агентства семнадцати стран требуют отстранить Россию от зимней Олимпиады-2018. Окончательное решение по этому вопросу, как ожидается, будет принято в начале декабря.

Родченков в настоящее время живет в США. В России он заочно арестован. На прошлой неделе в Олимпийском комитете России призвали расстрелять Родченкова.