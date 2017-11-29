Глубоководный спутник

Одна из самых обсуждаемых тем в социальных сетях - второй запуск в истории космодрома Восточный. Он оказался неудачным - спутник "Метеор-М" не вышел на целевую орбиту, связь с космическим аппаратом была потеряна. Составлявшие попутную нагрузку 18 микроспутников также были потеряны (подробности - здесь).

Илья Крамник:

Кто уронил валенок на пульт?

Олег Пшеничный:

Разбомбили умным спутником Антарктиду. Куда смотрит "Гринпис"?

Достаётся в сети главному "ответственному за космос" - вице-премьеру Дмитрию Рогозину.

Альфред Кох:

Полёт на Марс откладывается, а Рогозин?

Мда... Когда ж тебя Путин попрет с работы, криворукий, безмозглый болтун?

Ольга Рощина:

Эффективная работа в путинской великой державе.

Рогозину, надеюсь, премию дадут. И орден. За заслуги перед отечеством.

Константин Боровой:

Так всегда бывает, когда вы задерживаете зарплату рабочим на космодроме

Отдельная тема для шуток - падение спутника в океан (предположительно, Атлантический, но некоторые блогеры путают).

Эдуард Надточий:

самая крупная в мире подводная спутниковая группировка была резко усилена в ходе подготовки к будущей войне

Сергей Щербаков:

СРОЧНО: С упавшего в океан спутника начал поступать радиосигнал. Наши источники сообщают, что это песня The Beatles "Yellow submarine".

Сергей Талк:

СМИ сообщают, что запущенный с космодрома Восточный спутник "Метеор-М" упал в Тихий океан. Послушайте, откуда столько негатива? Может быть, спутник был океанографический? Ведь "М" означает морской. А следуюшие спутники будут называться "Медуза", "Морская звезда" и "Чёрная каракатица".

Разумеется, есть моралисты, объясняющие другим, как плохо в таких случаях отпускать неуместные шуточки.

Алексей Осин:

Вот всякий раз недоумеваю, читая, как адепты секты свидетей Гольфстрима радуются пропавшему спутнику. Ну казалось бы, к политике это никакого отношения не имеет, вроде польза всем нам, погоду будут точнее предсказывать. Нет. Излучают прямо таки неподдельную детскую радость. Как враги, честное слово. Впрочем, почему как...?

Сергей Худиев:

Один знакомый агент ЦРУ как то сказал мне, что тех, кто открыто радуется падению русского спутника, не берут в шпионы. Шпиону - сказал он задумчиво - полагается скрывать свои чувства.

Но вот поводы для шуток при этом не иссякают. Дьякон Андрей Кураев обвинил в случившемся местного епископа, освящавшего ракету перед запуском. Его слова цитирует радио "Говорит Москва":

Если человек нечто делает, а выходит плохо, то для него это вопрос задуматься, правильно ли он делает. Очень странно, что церковь вроде предоставляет услуги, но никогда не отвечает за качество этих услуг. В этом есть некоторая проблема. Я по-богословски могу объяснить всё что угодно, понимаю, что есть промысел божий и так далее, но всё же, мне кажется, что тот же епископ Лукиан в душе этот вопрос должен хранить. Равно как и епископ Иоанн, который освящал подлодку «Курск». Это вопрос к совести: господи, почему ты ни во что ставишь мои молитвы? Может, мои отношения с тобой менее радужны, чем мне представляется?





Александр Сотник:

Хреново освятил. Дать попу меж глаз коптилкой!

Семён Файбисович:

А я бы пошел дальше и обвинил самого Господа Бога. Это же он так накосячил с Россией и со всем, что в ней деется. Хотя, конечно, и со священника всю вину снимать не стал бы: попы тоже внесли большой вклад в то, что Россия <обалдела>.

Глеб Павловский:

хватит хиханек над попами - а вот бы ввели обязательное страхование ракетно-космического молебна с покрытием от РПЦ. Ярда на один-два для начала

А запуск, кстати, был застрахован - как пишет РБК, на 2,6 миллиарда рублей.

Михаил Виноградов:

Этот космос однажды разорит всех страховщиков

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Александр Коммари:

Есть какая-то связь между неудачными запусками русскими спутников и разгулом власовщины, мракобесия и поповщины. И эта связь отнюдь не мистическая.

Дмитрий Аграновский:

Запуск спутников с космодрома "Восточный" оказался неудачным, а в Ленинграде хотят отказаться от целого ряда Советских названий улиц. Эти новости жестко связаны между собой. Чем больше улиц будут переименовывать, стирая Советские названия, тем больше ракет будет падать. Причем, ракеты закончатся гораздо раньше улиц и нашему погружению в тотальное мракобесие и средневековье ничто не будет мешать.

Эдуард Лимонов:

Пришло электронное письмо из Франции.

Вот что написали, по поводу аварии, при запуске с космодрома "Восточный" :



"Хочу обратить ваше внимание , что это не первая, увы, авария.

Западники считают здесь, что это может быть, тихий саботаж. Дело в том, что в основном падают российские спутники, и это подозрительные случайности с 2011 года."



Письму сопутствовала таблица аварий.



Я подсчитал, из 24 космических аварий с 2011 года, -16 -ть случились с российскими спутниками. Они LOST - потеряны.

Дмитрий Бавырин:

Если мне позвонят и спросят, как поживает страна, <потерявшая> за день 20 спутников, я скажу, что в целом неплохо. Обсуждаем ритуальный характер убийства Николая II. То есть не голодаем, обеспечены электричеством и даже остается время на хобби.

Дмитрий Дробницкий:

Связь со спутником (Метеор-М, запущенного с Восточного) установить не удалось «из-за отсутствия аппарата на целевой орбите».

А, ну тогда все понятно! Мы-то думали, что случилось нечто экстраординарное. Элон Маск сбил. Или китайцы. Прям страшно было.

А тут - рутина. Тут все спокойно.

Все ОК, короче, коллеги. Продолжаем говорить о бесперспективности китайских и американских космических программ...

Олег Козырев:

Космонавтика все меньше должна быть государственной и все больше частной. Но Илоны Маски и Чарльзы Брэнсоны почему-то вырастают лишь в странах со сменяемой властью

Дмитрий Гудков:

Каждый раз, когда у Роскосмоса случается очередной сбой, я вспоминаю, как в Госдуме завернули мой закон о частной космонавтике: правительство нашло бюрократические зацепки, чтобы только сохранить госмонополию. Ее очередной результат мы видим сегодня в неумелом вранье Роскосмоса.

По его уверениям, ракета взлетела штатно, а вот со спутником оказалось что-то не то. Что еще «не то» оказалось с прочими 18 спутниками, в Роскосмосе почему-то молчат.

И настоятельно просят молчать СМИ, которым за это щедро заплачено. На пиар у Роскосмоса деньги есть, а вот с техникой напряженка.

Что выяснится на этот раз? Опять где-нибудь в Воронеже украли драгметаллы, как это уже недавно было? Или что-нибудь вставили не той стороной? Или просто позабыли выкинуть мусор при сборке? Все эти причины становились поводами для предыдущих аварий, и все они решались бы одним — конкуренцией. Стремлением совершенствовать качество даже не технологии, а услуг: персонала и сборки.

Но у нас монополия, в том числе и на молчание.

Трудно удержаться от аналогий с политикой, где монополия цветет таким же пышным цветом, и где ошибок ничуть не меньше, чем в космосе. Одно государство — один принцип.