США призывают Россию не применять закон о СМИ-иноагентах

Соединенные Штаты призывают Россию не использовать закон о СМИ- "иностранных агентах" для дальнейшего ограничения деятельности средств массовой информации и свободы самовыражения. Об этом говорится в заявлении представителя Госдепартамента США Хизер Нойерт.

Принятый российским парламентом и подписанный президентом Путиным закон, который позволяет властям объявлять средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа, "иностранными агентами" и вводить против них ограничительные меры, это – ещё одна угроза свободе слова в России. Свобода самовыражения, включая свободу слова и средств массовой информации, является одним из основополагающих прав человека, которые Россия обязалась соблюдать, отмечается в заявлении.

Ранее Соединенные Штаты уже обращали внимание на угрозу, которую несет российский закон об иностранных агентах, который используется "для оправдания рейдов, нападок и судебного преследования НКО". Распространение закона об иностранных агентах на средства массовой информации положит начало обременительным требованиям, способным еще больше удушить свободу слова и редакционную независимость в России, говорится в заявлении Госдепартамента США.

Попытку российских властей представить новое законодательство в отношении СМИ как ответ на американский закон об "иностранных агентах" в Госдепартаменте назвали "лицемерной и неуместной". Американский закон никак не ограничивает свободу информации и работу СМИ, подчеркнули в ведомстве.

Закон был подписан президентом России 26 ноября после того как он в течение недели был принят Государственной думой и одобрен Советом Федерации.

Ранее Министерство юстиции России направило Радио Свобода и телеканалу "Настоящее время" уведомление о возможных ограничениях в их работе. Такое же уведомление получил еще один проект корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода – сайт "Idel.Реалии", а также новый медиапроект Русской службы Радио Свобода "Сибирь.Реалии". В письме Министерства юстиции не уточнялось, какие меры могут последовать после внесения изменений в законодательство.

Как заявил президент медиа-корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Том Кент, невозможно оценить эффект от применения нового закона до той поры, пока не получена точная информация о том, какие ограничения и на какие именно редакции он накладывает. "Мы продолжаем нашу журналистскую работу, предоставляя достоверную и объективную информацию нашей русскоязычной аудитории", - подчеркнул Кент.