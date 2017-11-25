Президент России подписал закон о СМИ – иностранных агентах

Президент России Владимир Путин подписал закон о средствах массовой информации – "иностранных агентах". Закон, размещенный на официальном портале правовой информации, вступает в силу. Теперь СМИ, получающие финансирование из-за границы, могут быть признаны "иностранными агентами". Депутаты Госдумы единогласно одобрили законопроект 15 ноября, через неделю он был принят Советом Федерации при одном воздержавшемся голосе.

Ранее Министерство юстиции России направило Радио Свобода и телеканалу "Настоящее время" уведомление о возможных ограничениях в их работе. Такое же уведомление получил еще один проект корпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" – сайт "Idel.Реалии", а также новый медиапроект Русской службы Радио Свобода "Сибирь.Реалии". В письме Министерства юстиции не уточнялось, какие меры могут последовать после внесения изменений в законодательство.

Решение ограничить работу иностранных СМИ в России последовало после того, как финансируемый правительством России телеканал RT сообщил о том, что выполнит требования американских властей о регистрации своего подразделения в США как "иностранного агента". В Вашингтоне неоднократно подчеркивали, что закон об "иностранных агентах" в США значительно отличается от российского и никак не ограничивает свободу информации.

В заявлении Радио Свободная Европа/Радио Свобода по поводу законопроекта о СМИ – "иностранных агентах" подчеркивается, что условия работы российских журналистов в США и американских – в России существенно различаются. Журналисты медиакорпорации в России подвергаются оскорблениям и даже становятся жертвами нападений, указано в заявлении. Кроме того, телеканал RT распространяет свою информацию в США свободно, в то время как Радио Свободная Европа/Радио Свобода в России не имеет, например, доступа к кабельным сетям. С 2012 года вследствие изменения российского законодательства Радио Свобода вынуждено было прекратить радиовещание в Москве.

С критикой российского законодательства о СМИ – "иностранных агентах" выступили Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, международные правозащитные организации и Совет по правам человека и развитию гражданского общества при президенте России.