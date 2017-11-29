В Турции выданы ордера на арест 360 сторонников Гюлена в армии

Прокуроры в Турции выдали ордера на арест 360 человек в вооруженных силах, которых считают сторонниками Фетхуллаха Гюлена. Об этом 29 ноября сообщает государственное Анатолийское агентство.

Сообщается, что 333 из тех, кто оказался перед лицом ареста в Стамбуле, были солдатами, 216 из них находятся на действительной военной службе. Правительство президента Реджепа Эрдогана считает, что Гюлен и сеть его сторонников в прошлом году предприняли попытку государственного переворота. Гюлен отрицает эти обвинения.

Сотрудники полиции Стамбула проводят операцию по захвату подозреваемых. Частное информационное агентство Доган сообщило, что семь из арестованных были летчиками.

Более 50 000 человек были задержаны по обвинениям в связях с Гюленом, а 150 000 человек были уволены или отстранены от работы в государственном и частном секторах после неудачного государственного переворота, в результате которого погибли 250 человек. На прошлой неделе около 700 человек были задержаны в ходе расследований об их причастности к перевороту.

Западные союзники и правозащитные группы в Турции выразили обеспокоенность тем, что Анкара использует расследование для борьбы с инакомыслием. Фетхуллах Гюлен в настоящее время находится в США. Вашингтон отказывается выдать клерика Анкаре, объясняя это тем, что Турция не представила достаточное количество доказательств виновности Гюлена, которые мог бы принять американский суд.