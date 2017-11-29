Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

Хакер из Канады признался во взломе серверов Yahoo в интересах ФСБ

Публикации на канадских сайтах о задержании уроженца Казахстана Карима Баратова в Онтарио

Гражданин Канады и Казахстана Карим Баратов, которого обвиняют во взломе серверов Yahoo, признался, что работал на российские силовые структуры, сообщает министерство юстиции США. В ведомстве подтвердили, что Баратов признал вину во взломе 11 тысяч аккаунтов электронной почты в интересах своих "сообщников" из Федеральной службы безопасности России (ФСБ). Ранее об этом сообщало агентство Reuters.

15 марта власти США обвинили Баратова и трех россиян, включая сотрудников ФСБ Игоря Сущина и Дмитрия Докучаева, во взломе серверов компании Yahoo. По версии следствия, хакеры при поддержке сотрудников российского ведомства получили доступ к личной информации граждан США и России, включая дипломатов, работников СМИ и государственных служащих.

Докучаев сейчас находится под стражей в России по обвинению в "государственной измене". Баратов был арестован в Канаде и передан властям США. О местонахождении Сущина и россиянина Алексея Белана, который, предположительно, работал вместе с канадским хакером, пока не сообщалось.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Российский Открытый (Международный) фестиваль документального кино АРТДОКФЕСТ / Russian Open Documentary Film Festival “Artdocfest”

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG