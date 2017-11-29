К ЧМ-2018 для ЛГБТ-болельщиков выпустят памятку

Организация "Футбол против расизма в Европе" (FARE) подготовит памятку для болельщиков-гомосексуалов к чемпионату мира по футболу 2018 года в России. Об этом сообщает Associated Press.

Глава FARE Пиара Повар заявил, что памятка будет призывать представителей ЛГБТ-сообщества к осторожности в тех местах которые покажутся недружелюбными по отношению к представителям сексуальных меньшинств.

Повар добавил, что в памятке будет описано положение ЛГБТ в России. В частности, FARE предупредит футбольных болельщиков, что быть гомосексуалом – не преступление. Однако в стране-хозяйке чемпионата существует закон, предусматривающий штраф за так называемую гей-пропаганду. Кроме того, открытое проявление чувств представителей ЛГБТ может вызвать агрессию со стороны местных жителей.

В FARE пока не уточняют, можно ли будет разворачивать во время матчей радужные флаги. Такой запрос организация получила от ряда болельщиков из Великобритании и Германии. При этом правила международной федерации футбола (FIFA) не запрещают использовать на стадионах атрибутику с неполитическими посланиями.

27 ноября стало известно, что на чемпионате мира по футболу в России судьи впервые получат право приостанавливать и отменять матчи, во время игры будет проявляться расизм. Об этом заявил президент FIFA Джанни Инфантино.

Чемпионат мира 2018 года по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах. 1 декабря в Москве пройдет официальная церемония жеребьевки команд.

