В Хорватии осуждают приговор Международного трибунала

Представители хорватского политического руководства подвергли критике окончательный приговор Международного трибунала по бывшей Югославии по делу шести боснийских хорватов, полагая, что он напрямую затрагивает интересы Хорватии.

Гаагский суд, рассмотрев апелляцию бывших лидеров самопровозглашенного государственного образования Герцег-Босния, подтвердил 22 ноября, что на территории Боснии и Герцеговины в 1990-е годы имел место международный вооруженный конфликт. Среди участников преступной кампании, нацеленной на вытеснение боснийских мусульман и иного нехорватского населения, назван ныне покойный президент Хорватии Франьо Туджман. Суд пришел к выводу, что Хорватия через силы боснийских хорватов (Хорватский совет обороны) контролировала часть территории соседней страны. Таким образом, на военно-политическую элиту Хорватии начала 1990-х возложена частичная ответственность за военные преступления.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович назвал вердикт суда несправедливым по отношению к хорватскому народу, напомнив о помощи Хорватии, которая была оказана Боснии и Герцеговине. "Хорватия помогла освободить от сербских сил значительную часть территории Боснии и Герцеговины и предотвратить новые преступления, подобные геноциду в Сребренице, что сделало возможным подписание Дейтонского соглашения и окончание войны. Мы предоставили убежище многим боснийским гражданам, независимо от их национальности", - сказал Пленкович.

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович накануне вынесения окончательного вердикта группе боснийских хорватов выступила в их защиту, заявив, что надеется на оправдание осужденных. Грабар-Китарович баллотировалась на президентский пост от партии Хорватское демократическое содружество, которую создал Франьо Туджман и которая находилась у власти во время войны в бывшей Югославии.

Один из депутатов хорватского Сабора Горан Беус Рихемберг обвинил руководство ХДС в использовании парламента, чтобы отвергнуть новый приговор Международного суда. Он осудил решение объявить минуту молчания в память о покончившим с собой генерале Слободане Пральяке, назвав его осужденным военным преступником.

Хорватская академия наук назвала приговор трибунала несправедливым и не основанным на исторических фактах. "Этот вердикт не будет способствовать примирению и нормализации на территории Боснии и Герцеговины и всей Юго-Восточной Европы", - сказано в ее сообщении.

Адвокат Ядранка Слокович выразила мнение, что если бы был жив Франьо Туджман, а также бывший министр обороны Гойко Шушак и начальник генштаба армии Хорватии Янко Бобетко, они оказались бы в Гааге. "Это не приговор в отношении Хорватии, но это вердикт, затрагивающий хорватское государственное руководство", - пояснила она.