Сирийская оппозиция просит Россию оказать давление на Асада

Россия должна оказать давление на президента Башара Асада для выработки политического решения по урегулированию конфликта в Сирии в течение шести месяцев. Такое заявление сделал глава единой делегации сирийской оппозиции в Женеве Наср Харири, передает Reuters. По словам Харири, только под давлением России и других стран режим Асада будет участвовать в переговорном процессе.



Новый раунд переговоров по Сирии под эгидой ООН открылся в Женеве 28 ноября. Делегация Дамаска прибыла на переговоры на второй день. 27 ноября стало известно, что делегация правительства Сирии отложила поездку в Женеву на переговоры с представителями оппозиции. По данным агентства Reuters это решение Дамаска было связано с заявлением представителей оппозиции, которые потребовали отставки Асада до начала переходного периода в Сирии.

С 2014 года борьбу с радикальными исламистами в Сирии ведет международная коалиция во главе с США. Коалиция поддерживает силы сирийской демократической оппозиции. Российская военная кампания в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Коалиция неоднократно обвиняла Москву в поддержке режима президента Сирии Башара Асада, которого страны Запада обвиняют в массовых нарушениях прав человека.