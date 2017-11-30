В Улан-Удэ нашли отца журналиста "Новой газеты" Али Феруза

Корреспондент "Новой газеты" Али Феруз, уже несколько месяцев находящийся в центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово (Москва), сообщил о том, что его биологический отец Тургунали Тухтабоев найден в Улан-Удэ, благодаря друзьям и подписчикам в соцсетях.

С просьбой о помощи к друзьям и знакомым Феруз обратился неделю назад. Он сообщил, что не помнит, как выглядит отец, но очень хочет с ним поговорить. На просьбу откликнулись журналисты и издатели Бурятии, которые первыми выяснили, что "Тургунали Тухтабоев может быть зарегистрирован на одной из улиц судебного участка №5 Октябрьского района Улан-Удэ".

По словам знакомого Феруза из ЦВСИГ Павла Гафарова, желание найти родного отца никак не связано с непростым положением журналиста. Феруз хотел бы узнать, как он живёт, познакомиться со своими сводными братьями и сестрами, "из простого человеческого интереса".

Известно, что первые три года после расставания с семьей Тургунали Тухтабоев пытался забрать сына, но его "возвращали с милицией". С тех пор Феруз о нем ничего не слышал.

Вчера мать Феруза записала обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой отпустить сына в Германию, где журналиста готовы принять. В августе журналиста задержали в Москве за нарушение миграционного законодательства, суд постановил депортировать его из России. В МВД заявляют, что Феруз якобы не доказал реальную опасность для него в случае возвращения в Узбекистан.

30-летнему Али Ферузу сейчас грозит выдворение из России в Узбекистан. Сегодня Мосгоруд рассмотрит жалобу Феруза на решение о его депортации. На родине журналиста, по его словам, ждут пытки и смерть по обвинению в сотрудничестве с террористическим организациями.

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