Жюри премии Сахарова посмертно наградило журналистов "за мужество"

Жюри премии имени Андрея Сахарова "За журналистику как поступок" посмертно наградило журналистов и общественных деятелей орденом имени Сахарова "за мужество". Об этом сообщается на странице премии в фейсбуке.

В списке 30 человек, в том числе оппозиционный политик Борис Немцов. Среди награжденных журналистов - Анна Политковская, Юрий Щекочихин, Игорь Домников, Наталья Эстемирова, Анастасия Бабурова, Дмитрий Холодов, Михаил Бекетов, Пол Хлебников, Николай Андрущенко, Павел Шеремет, Георгий Гонгадзе.

В сообщении жюри премии отмечается, что "свобода слова – возможно, единственное, что стоит человеческой жизни: нет ничего дороже его в этом мире". По рейтингу свободы прессы Россия давно обосновалось в "красной зоне". Согласно данным организации "Репортеры без границ", из 180 стран она остается на 148-м месте, уступая Афганистану, Катару, Мьянме, Венесуэле, Пакистану.

Убийства журналистов в России остаются в подавляющем большинстве нераскрытыми: заказчики их не названы и не наказаны. Это означает в лучшем случае беспомощность власти, в худшем (и наиболее вероятном) – ее соучастие, говорится в сообщении премии имени Сахарова .

Премия имени Андрея Сахарова "За журналистику как поступок" учреждена в 2001 году правозащитником и предпринимателем Петром Винсом. В состав жюри входят писатели, журналисты, правозащитники и социологи. В их числе писатели Владимир Войнович, Светлана Алексиевич, политолог Лилия Шевцова.