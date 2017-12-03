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Археология

Сделаем это по-быстрому. Эфир в 21:05.

Основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров и ресторанный эксперт Дарья Цивина о будущем фаст-фуда

Почти тридцать лет назад советские люди с изумлением смотрели на открывшиеся рестораны "Макдоналдс" и пытались есть гамбургер ножом и вилкой. Сегодня фаст-фуд вошел в нашу жизнь и рацион, став частью городского пейзажа и фуд-кортов в торговых центрах. Какое будущее у фаст-фуда -- ждет ли его автоматизация, роботизация и уберизация?

Гости программы - Михаил Гончаров, основатель сети «Теремок», и Дарья Цивина, обозреватель ИД "Коммерсантъ", ресторанный эксперт. Эфир в 21:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Футурошок", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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