Сделаем это по-быстрому. Эфир в 21:05.

Почти тридцать лет назад советские люди с изумлением смотрели на открывшиеся рестораны "Макдоналдс" и пытались есть гамбургер ножом и вилкой. Сегодня фаст-фуд вошел в нашу жизнь и рацион, став частью городского пейзажа и фуд-кортов в торговых центрах. Какое будущее у фаст-фуда -- ждет ли его автоматизация, роботизация и уберизация?

Гости программы - Михаил Гончаров, основатель сети «Теремок», и Дарья Цивина, обозреватель ИД "Коммерсантъ", ресторанный эксперт. Эфир в 21:05.