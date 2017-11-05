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Археология

На пороге бессмертия. Эфир в 21:05

Эксперты Михаил Батин и Александр Квасков: кто хочет жить вечно?

Бессмертие - извечная мечта человека. Сегодня наука и медицина стоят на грани радикального увеличения продолжительности жизни, а компьютерные технологии сулят человеку цифровое бессмертие. Но нужно ли человеку жить вечно, и останется ли он при этом человеком?

Гости программы "Археология. Будущее" - Михаил Батин, президент фонда “Наука за продление жизни», сооснователь проекта Open Longevity, и Александр Квасков, создатель первого в России цифрового кладбища, блокчейн-консультант PrelCO, преподаватель BlockchainSchool. Эфир в 21:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Футурошок", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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