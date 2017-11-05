На пороге бессмертия. Эфир в 21:05

Бессмертие - извечная мечта человека. Сегодня наука и медицина стоят на грани радикального увеличения продолжительности жизни, а компьютерные технологии сулят человеку цифровое бессмертие. Но нужно ли человеку жить вечно, и останется ли он при этом человеком?

Гости программы "Археология. Будущее" - Михаил Батин, президент фонда “Наука за продление жизни», сооснователь проекта Open Longevity, и Александр Квасков, создатель первого в России цифрового кладбища, блокчейн-консультант PrelCO, преподаватель BlockchainSchool. Эфир в 21:05.