"Все равно никуда не едем"

Пока неясно, допустят ли российскую сборную к олимпийским играм в Пхёнчхане - допинговый скандал продолжает бушевать, и окончательное решение МОК станет известно только 5 декабря. Тем не менее подготовка к зимней Олимпиаде идет своим чередом: 29 ноября в Москве прошел показ, на котором публике представили новую форму олимпийской сборной, разработанную новым официальным экипировщиком, компанией Zasport.

​Журнал Vogue заявил, что российские атлеты будут в Пхёнчхане "самыми модными". О коллекции Zasport журнал пишет:

Она вдохновлена космосом, конструктивистской архитектурой и новыми свершениями. Есть в этом что-то советское, но надо отдать этому периоду истории должное — наши спортсмены тогда были впереди планеты всей.

По словам дизайнера Анастасии Задориной, обыграна в коллекции и стилистика московской Олимпиады-1980. Однако у комментаторов в соцсетях ассоциации с "советским" восторга не вызывают.

​Ольга Григорьева

В этой одежде разве что мусор выкинуть или в плацкарте ехать. Депрессия, впрочем как и в ситуации с нашей сборной(((

Инесса Саух

Мне очень нравилась форма самая первая от боско - красно-белая. Ну а это шо?) Слёт физруков СССР или "все равно не поедем, поэтому пофиг"?

Viktoria Damm

"косоворотка универсальная"! чем то смахивает на костюм для космонавтов. Короче прогресс как в космосе так и в спорте.

Oksana Tulpa

Что-то от "звёздных роботов") может, конечно, спортсменам и понравится, но как-то безжизнненно.

Alexander Novichenko

Может, оно и к лучшему, если нас не пустят на игры?

Irina Kouridaki

Я расстроена... Где лыжи и авоськи с апельсинами? Где парусиновые тапки? Почему мотня на хлопковых штанах не достаточно оттянута? Где пузыри на коленях и заплатки на локтях?

Почему такой низкий петух на шапке? Прекрасная коллекция, но как всегда немного не дотянули

Особенно охотно в Сети критикуют комплект с вертикальными полосками.

​Ryna Kirenko

Очень красиво. Лагерно. В ногу со временем.

Amigo Buen

Полосочки должны быть горизонтальные, вдоль всего костюма )) и шапочка полосатая ))

Андрей Ашихмин

Можно было заказать одежду из ваты. Очень показательно. Как происходит деградация.

Не нашли понимания у комментаторов и толстовки с надписями.

Рудники свободы

Идеальное фото с презентации новой олимпийской формы

Владелица компании Zasport и дизайнер коллекции Анастасия Задорина - дочь генерал-полковника ФСБ Михаила Шекина, президента спортклуба "Динамо", которого "Ведомости" в мартовском расследовании называли "завхозом ФСБ". РБК сообщает, что до сотрудничества с Олимпийским комитетом клиентами Zasport были "Динамо", аэропорт Внуково, "Норильский никель" и "Росатом". Кроме того, именно Задорина выпустила в свое время знаменитые футболки с надписями "Санкции? Не смешите мои Искандеры" или "Тополь санкций не боится".

Владелец Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович, который одевал олимпийцев предыдущие 15 лет, рассказывал газете "Коммерсантъ", что за продление контракта с Олимпийским комитетом России с него запросили около 10 млн долларов в год. Об условиях, на которых ОКР будет сотрудничать с Zasport, ничего не известно.

Trilena Koneva

Детям не хватает бизнесов. Пошли отьемы у прикормленных.

Andrei Jvirblis

А ГУМ тоже ФСБ отдадут?

Минималистичный стиль олимпийской коллекции ассоциируется у некоторых комментаторов с представленным вчера логотипом "Выборы-2018" стоимостью в 37 000 000 рублей.

Egor Chetvernin

Ну, а что, вполне себе в одной струе с логотипом выборной кампании 😂

Многие, впрочем, отмечают, что коллекция действительно следует современным тенденциям и напоминает работы другого популярного сейчас на Западе модельера Гоши Рубчинского.

VaXtang Givargiz

Ну вообще они идут на поводу тенденций. Такие юные и талантливые модельеры как Гоша Рубчинский, не хило продвинули стиль 90-х, как когда-то Симачев двинул эстетику 80-х. Щас даже кириллица стала модной. Это безусловно заслуга молодого поколения дизайнер! Я бы не судил строго. Подождал бы)

Pavel Aksenov

А мне форма понравилась. Довольно скромно. Правда, я может быть ожидал худшего.

Irina Fomina

по некоторым комментам видно, что народ хочет стразы !!!

Дарина Горбатова

нормально, без павлиньих узоров, спортивно...

Кат Катов

Впервые пожалел, что наших задопингованных не пустят в Пхенчхан. Пусть хотя бы ходили туда-сюда красивые. Без этой [дурацкой] хохломы.

Ostap Karmodi

Поразительно хорошую олимпийскую форму сделали в этом году для сборной России. Даже трудно в это поверить, после стольких лет босковского убожества. Возможно, это будет лучшая форма на Олимпиаде - если сборная вообще туда поедет.

Максим Кононенко

Я, как вы знаете, человек в одежде крайне консервативный. И поэтому вот эта новая форма мне нравится больше, чем красный вырвиглаз от Куснировича. Здесь, правда, красного тоже хватает (зачем он вообще нужен? Чтобы издалека было видно?), но уже как-то меньше, чем раньше. Скромно - синенький, серенький. В такой форме русский олимпиец ничем не отличается от обычного гражданина. И это политически верно - все равно же ни на какие Олимпийские игры русский олимпиец не поедет, а пойдет в этой форме в магазин, где купит чего-нибудь вкусного и куда как более полезного, чем эта ваша чертова олимпиада.



Вообще, кстати, сосредоточенность русского дизайна на цветах русского флага (к слову - заимствованного) напоминает мне какой-то психологический эксперимент, в ходе которого мышь (тут - дизайнер) должна найти выход из лабиринта, но в силу тонкой душевной организации найти этот выход не может. Почему синий и красный? Почему не ЗЕЛЕНЫЙ и БЕЛЫЙ, например? Почему не ЖЕЛТЫЙ? Почему, в конце концов, не ОРАНЖЕВЫЙ? <...>



Генри Форд говорил, что автомобиль может быть любого цвета, при условии, что этот цвет - черный.



Русский Спортивный Костюм может быть любого цвета, если этот цвет красный, синий или же серый.

Некоторые комментаторы предлагают свои варианты формы.

Между тем некоторые из дисквалифицированных бобслеистов и скелетонистов решили бороться за свою судьбу оригинальным образом - они написали письмо Путину с просьбой "разобраться" с их отстранением от международных соревнований. Не отстают от них и лыжники: президент федерации лыжных гонок Елена Вяльбе заявила, что они не намерены сдавать свои сочинские медали.

​Рыклин Александр

"Глава лыжной федерации России Елена Вяльбе официально заявила, что российские спортсмены отказываются сдавать свои олимпийские медали"...

Великая лыжница забыла добавить "свои украденные олимпийские медали"...

Я считаю, что те, кто игнорируют решение МОК, должны автоматически попасть под санкции. Их визы следует аннулировать, а счета и активы арестовать...

Vladimir Varfolomeev

Наши спортсмены ("лучше выброшу на свалку, чем отдам МОК") доиграются до того, что в итоге им будут вручать медали только под нотариально заверенное обязательство вернуть их в случае дисквалификации.

Константин Эггерт

Пожизненно отстранённые от соревнований за допинг российские бобслеисты и скелетонисты написали письмо Путину с просьбой помочь. Оно полно патриотических стенаний про флаг России и т.д. Совсем молодые люди ведут себя совершенно по-советски: обращаются к начальнику, как к богу, тотему, мистически способному обломать за три дня МОК и отправить их на Кубок мира. Это такой конденсированный вариант «прямой линии» с починкой газа в Златоусте и дорог в Белгороде. То есть матрица мышления заброшенных несчастных пенсионеров из провинции полностью присуща молодым, успешным, энергичным. При этом ни один из молодых, успешных и энергичных, кажется, ещё не бухнулся на колени и не возопил: «Виноват, граждане! Я пил коктейль «Дюшес» с анаболиками и месяцами собирал мочу для подмена проб! И мне за это стыдно». Это история не про допинг, а про состояние умов.

Кирилл Шулика

Спортсмены дисквалифицированные уже написали письмо Путину "помочь разобраться с отстранением". А знаете чем это вызвано? Государство их подставило, а теперь все сами, сами спасайте свое доброе имя. В CAS, скажем, обжаловать дисквалификацию им придется идти за свой счет. Только биатлонистам обещал Прохоров.