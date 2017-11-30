В Грузии курение марихуаны больше не является преступлением

Конституционный суд Грузии удовлетворил иск гражданина, а также оппозиционной партии "Гирчи" о признании антиконституционной нормы уголовного кодекса, карающей за потребление марихуаны. Отныне, курение "лёгкого наркотика" не является в стране преступлением. Решение вызвало бурную реакцию со стороны сторонников и противников легализации наркотиков, сообщает корреспондент радио "Свобода" в Тбилиси Георгий Кобаладзе

Конституционный суд Грузии после многомесячного рассмотрения иска гражданина Гиви Шанидзе и партии "Гирчи", давно выступающей за легализацию всех видов наркотиков, постановил, что потребление марихуаны "не представляет угрозы для общественной безопасности".

При этом, высшая судебная инстанция подтвердила, что считает убедительным главный аргумент истцов о том, что человек "имеет право самостоятельно определять форму отдыха, релаксации и развлечения", а вмешательство государства в сферу "личного и свободного развития человека" недопустимо, поскольку эта сфера "защищена правом на частную жизнь".

Лидеры "Гирчи" уже заявили: следующим шагом станет декриминализация потребления всех наркотиков, в том числе героина и ЛСД, а депутат от правящей партии Гига Букия, назвав решение суда "изменой родине", предупредил: Грузия превратится "в зону бедствия и пристанище для наркоманов со всего мира".