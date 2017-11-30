"Салат "оливье", харчо, овощное рагу с курицей, компот или пиво "эль", хлеб. 200 рублей. Ветеранам и малоимущим пенсионерам бесплатно", – такое объявление появилось сначала на дверях кафе в Санкт-Петербурге, а затем в соцсетях. Буквально за несколько дней об этой акции узнал весь город, и старики стали приезжать на бизнес-ланч со всех концов города.

Никаких справок, подтверждающих доход, никто не спрашивает. Пенсионные удостоверения тоже не нужны. Достаточно просто сесть за стол, и тебя накормят.

Кафе "Чешский дворик", где пенсионеров не оставят голодными, – семейное предприятие. Придумала акцию 25-летняя Александра Синяк, хозяйка заведения.

– Началось все с дедушки, который пришел поесть, но у него с собой было мало денег. В тот день в кафе работал мой муж, ему его стало жалко, вот он и сказал, что для пенсионеров у нас бизнес-ланч бесплатно, – рассказывает Александра. – Дедушка ходил к нам недели три, каждый день. А мы подумали, что надо вообще кормить всех пожилых людей нашего района. И не разово, а на постоянной основе. Надеялись, что другие коллеги поддержат нас, и в каждом районе появится одно-два кафе, где тоже будут кормить своих стариков. Не думали, конечно, что со всего города к нам теперь ездить будут, но, видно, жизнь совсем тяжелая у людей – и по 40 минут, и по часу на дорогу в один конец тратят. Мы всех кормим, никому не отказываем.

Сначала, вспоминает она, бабушки зачем-то приносили с собой пенсионные квитки. В них значилось 6200 рублей, 8 тысяч, 10 тысяч. И приносили другие, на квартплату, в которых были практически такие же суммы. У многих из них есть давно уже взрослые и работающие дети, но они не могут помочь своим старикам, потому что сами еле выживают.

Количество россиян с доходом ниже $10 в день выросло до 53,7%, при этом 13,8% жителей страны тратят меньше $5 в день

По данным Росстата, около двух миллионов работающих россиян получают зарплату ниже прожиточного минимума. Если же учесть, что эти деньги тратятся и на других членов семьи, то количество работающих, но все равно бедных превышает 12 млн человек (16,8%), подсчитали эксперты аналитического центра при правительстве РФ. Аналитики Всемирного банка заявили, что доля экономически уязвимого населения в России превышает 50%. Как следует из доклада Всемирного банка, количество россиян с доходом ниже $10 в день выросло до 53,7%, при этом 13,8% жителей страны тратят меньше $5 в день.

На работающих, но все равно бедных людей Александра насмотрелась в больницах и реабилитационных центрах. Четыре года назад у них с мужем родилась недоношенная девочка. Врачи говорили, что ни ходить, ни говорить, ни видеть она не сможет, о школе даже не мечтайте. Родители все силы бросили на то, чтобы поднять дочку. И сейчас она лишь слегка хромает, в остальном – обычный ребенок.

– Мы и концерты благотворительные для детей устраивали, и просто с мужем деньги родителям передавали, потому что очень хотелось им помочь, – говорит Александра. – Для стариков вот тоже теперь думаем новогодний праздник организовать.

Сначала они повесили объявление о бесплатных бизнес-ланчах на двери кафе – пришел один человек. После того, как Александра разместила объявление в соцсетях, об их с мужем обедах узнал весь город. Теперь как минимум 25 человек приходят.

Одна из постоянных "клиенток" – 66-летняя Любовь Волкова. Живет рядом, но по этой стороне улицы обычно не ходит, объявление увидела ВКонтакте, уже всех своих подружек в округе известила, чтобы вместе обедать.

Электричество отключили за неуплату, у меня пени неоплаченных 15 тысяч, а не платила, потому что нечем было

– Для меня эти бизнес-ланчи – колоссальная помощь. Работала всю жизнь, ветеран труда, а пенсия 10200 рублей, счет за двухкомнатную квартиру зимой минимум семь тысяч. Вот как хочешь, так и живи, – тяжело вздыхает Любовь Леонидовна. – Электричество отключили за неуплату, у меня пени неоплаченных 15 тысяч, а не платила, потому что нечем было. И таких как я у нас в районе много, ЖКХшники и электросбыт наглые стали, цены постоянно повышают, их вообще не волнует, сможем ли мы их услуги оплачивать... Хорошо, что вот Сашенька появилась, у них в кафе и вкусно, и красиво, ходить сюда просто приятно.

Любовь Леонидовна ведет довольно активный образ жизни. Она член ОНК по правам человека, посещает СИЗО и тюрьмы, волонтер еще в нескольких общественных ветеранских организациях. Но все это неоплачиваемая деятельность.

Хочу назад, в Советский Союз. Тогда стабильность была, спокойствие

– Работают у нас в основном мигранты, а наши мыкаются, на работу устроиться не могут. У меня два сына, но им самим бы выкрутиться, свои семьи прокормить. И у подружек моих, с которыми мы в 90-е, чтобы детей поднять, уходили из институтов на рынки торговать, ситуация не лучше, пенсии у всех маленькие... Знаете, я очень люблю свою Россию, но от всего происходящего ужасно грустно. Хочу назад, в Советский Союз. Тогда стабильность была, спокойствие. Да, не жировали, но и не побирались, на необходимое хватало.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров говорит, что подавляющее число рестораторов уже много лет кормят нуждающихся, но нигде об этом не рассказывают.

– И общества инвалидов обращаются, и ветераны войны, и ветераны боевых действий, и детдома – да кто только не обращается! Кого просят завтраком накормить, кого обедом, кому помочь с благотворительным ужином, и я не слышал, чтобы были отказы, – утверждает Бухаров. – Я вообще считаю оказание помощи нуждающимся личным делом каждого, о котором не стоит говорить.

Пока, по словам Александры Синяк, насчет организации обедов не на разовой, а на постоянной основе им звонили лишь из одного ресторана, в Сестрорецке. Да еще нашлись бизнесмены, готовые помочь их кафе продуктами. Бесплатные обеды для пенсионеров устраивают и управы в крупных городах, но там на них очередь и нужно принести несколько справок, чтобы в нее попасть. Зато потом можно бесплатно есть 21 день раз в квартал, говорит Любовь Волкова. Помощь продуктами можно получить и в общественных организациях. Например, Фонд продовольствия "Русь" за пять лет существования передал нуждающимся 20 тысяч тонн продуктов и товаров народного потребления. Сейчас, например, в фонде собирают "Продукты в глубинку" к Новому году, которые отвезут неимущим и одиноким в села семи регионов, помощь получат 15 тысяч человек.

Анна Кириловская отвечает в Санкт-Петербурге за "фудшеринг" – волонтеры забирают еду в организациях и раздают ее бесплатно нуждающимся. Изначально, поясняет Кириловская, стояла задача спасти пригодные продукты от выбрасывания. В проекте уже задействовано около 400 волонтеров, продукты забирают практически каждый день, 30 организаций отдают остатки еды на постоянной основе. Всего же в разных регионах, где существует фудшеринг и есть команды фудсейверов, спасено уже больше 133 тысяч килограммов продуктов, говорится на сайте проекта.

Многие наши волонтеры опекают соседей, многодетные семьи и стариков

– Волонтер сам решает, что дальше делать с едой: он может тот же непроданный суп из кафе разлить на 60 пакетов, заморозить и есть его потом хоть два месяца. Но я знаю, что многие наши волонтеры опекают соседей, многодетные семьи и стариков. Кто-то из отданных остатков мяса сам делает котлеты и раздает своим "подшефным", но вообще у нам больше всего овощебазы отдают, распределяем в основном овощи и фрукты, – рассказывает Кириловская.

По ее данным, охотнее всего помогают организации, чьи хозяева придерживаются "зеленых" взглядов и обещают покупателям свежие продукты. "Представляете, каково пекарям из частной булочной вечером выбрасывать свою непроданную продукцию на помойку? – вспоминает Анна. – А отдавать хорошую еду тому, кому она нужна, всем приятно – и хозяевам, и работникам. Они, кстати, и работодателей своих за такое бережное отношение к их труду стали больше ценить".

Александра Синяк говорит, что не знает, как поступит, если к ним на бизнес-ланчи каждый день будут приходить сотни людей. И долго ли они с мужем смогут кормить их всех за свой счет. "Мы решили, что сколько сможем, столько и будем", – говорит она. В ближайшие дни она собирается объехать кафе ближайших районов, чтобы лично убедить их владельцев сделать аналогичные обеды для своих пенсионеров. Александра не сомневается, что кто-нибудь да откликнется.

Пенсионерка Любовь Волкова считает, что Саше нужно вести учет тех, кто приходит на обеды, а если их действительно станет слишком много, то и кому-то отказывать.

– Не хотелось бы, чтобы эти чудесные добрые ребята из-за нас, нищих пенсионеров, сами по миру пошли, – говорит она.