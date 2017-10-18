Конец "бесплатной" медицины?

«Нужно подумать, какая медицинская помощь должна оказываться бесплатно, а какая – с привлечением софинансирования, человек должен понимать свою ответственность за собственное здоровье», - заявил президент Владимир Путин.

Якобы возросла готовность населения доплачивать за получение бюджетных услуг более высокого качества. Но и сейчас работодатель за работающих официально платит взносы в фонд ОМС. Выходит, власти хотят часть медицинских услуг просто-напросто сделать платными для населения, ничего лучшего не предлагая? С каждым годом российское государство увеличивает налоги и сборы с граждан, пытается не индексировать пенсии, при этом не сокращая военные и административные расходы, а в Москве, вдобавок, растрачивая 20% бюджета, на отнюдь не первоочередное «благоустройство».

Что будет с этой системой в 2018 году президентских выборов? Обсуждаем с членом Комитета гражданских инициатив, доктором экономических наук, профессором Евгением Гонтмахером.

Ведет передачу Михаил Соколов.

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