Суд возобновил дело 78-летнего активиста Владимира Ионова

Суд в Москве возобновил производство по делу 78-летнего оппозиционного активиста Владимира Ионова, в отношении которого впервые в России было возбуждено дело о неоднократном нарушении правил проведения митингов. Об этом в четверг сообщила адвокат Международной правозащитной группы "Агора" Ольга Динзе.

Сам Ионов получил политическое убежище на территории Украины. Российские правоохранительные органы объявили его в розыск.

Дело против активиста было возбуждено в январе 2015 года после того, как его четыре раза задержали при проведении одиночных пикетов. 8 декабря 2015 года суд должен был огласить вердикт. За день до этого был вынесен первый приговор по статье "Неоднократное нарушение правил проведения публичного мероприятия". Активист Ильдар Дадин тогда получил три года колонии общего режима.

Приговор Дадину был отменен по указанию Конституционного суда. Активист вышел на свободу 26 февраля этого года. Верховный суд признал за ним право на реабилитацию.