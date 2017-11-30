В Костроме появился памятник "Свобода. Власть на службе народа", установленный на средства местного предпринимателя, депутата областной Думы Владимира Михайлова, который заявил о намерении баллотироваться на пост президента России. Власть изображена в виде сказочного персонажа Змея Горыныча, запряженного в плуг. Головы Змея символизируют три ветви власти - исполнительную, законодательную и судебную. По замыслу Михайлова, власть должна пахать – работать на благо народа. Мэрия разрешила установить памятник в парке на окраине города.