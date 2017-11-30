Reuters: российские бизнесмены опасаются знакомства с Путиным

Знакомство с президентом России Владимиром Путиным стало для богатейших людей страны "токсичным активом" из-за угрозы введения новых санкций США. Об этом со ссылкой на "представителей деловой элиты" России сообщает Reuters. Собеседники агентства заявляют об "атмосфере страха и беспокойства" среди российских бизнесменов, которые боятся попасть в черный список Соединенных Штатов. "Признают тебя близким к Путину – поди докажи, что не так. Судиться за свои активы против США трудно", – заявил один из неназванных источников Reuters.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг заявил, что Кремлю неизвестно о бизнесменах, которые вступали с Путиным в конфликт из-за американских санкций, а также о тех предпринимателях, которые жаловались, что Кремль игнорирует интересы российского бизнеса в своей политике по отношению к Западу. Песков также заявил об уверенности Кремля в том, что возможное усиление санкций США в отношении окружения Путина связано с предстоящими выборами президента России в марте 2018 года. Так Песков ответил на вопросы, которые Кремль получил от некоего международного информационного агентства. Название этого агентства Песков не уточнил.

Президент США Дональд Трамп в августе 2017 года подписал закон, предусматривающий введение дополнительных санкций в отношении России. В октябре Государственный департамент США завершил работу над списком российских граждан и компаний, в отношении которых планируется ввести ограничительные меры. Кто именно попал в черный список, пока неизвестно.